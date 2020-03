Der Arzt Dr. med. Dr. Gunnar Heymer behandelt am BPW-Unternehmenssitz in Wiehl nicht nur die Konzernmitarbeiter, sondern künftig auch Lkw-Fahrer, die unterwegs erkranken. Damit will Michael Pfeiffer, persönlich haftender Gesellschafter bei BPW auch gegen den Fahrermangel kämpfen. „Es sind vor allem die Lkw-Fahrer, die unsere Wirtschaft buchstäblich in Bewegung halten. Das verdient nicht nur unseren Respekt, sondern auch konkrete Unterstützung der Wirtschaft.“ Das begrüßt auch der DocStop-Vorsitzende Joachim Fehrenkötter. „Um unser Netzwerk für die medizinische Unterwegsversorgung für Berufskraftfahrer weiter auszubauen, suchen wir stets Arztpraxen, die bereit sind, Lkw-Fahrer im Krankheitsfall zeitnah zu behandeln. Dass Unternehmen wie BPW ihre Werksarzt-Praxen auch für Lkw-Fahrer öffnen, sollte Schule machen.“ Denn gerade in einem Beruf wie dem Fahrerjob ist es umso wichtiger, auch fernab des eigenen Hausarztes Hilfe zu finden. Dabei geht es nicht nur um besonders schwere Notfälle wie beispielsweise einen Unfall. „Die DocStop-Hotline ersetzt natürlich nicht den Notruf 112“, sagt Dr. Heymer. „Wir wissen aber, dass viele Fahrer mit gesundheitlichen Beschwerden einen Arztbesuch auf die lange Bank schieben, weil sie nicht wissen, wo auf ihrer Route einen Praxis liegt – und vor welcher Praxis lässt sich schon ein 40-Tonner abstellen?“

Die Terminvergabe erfolgt laut DocStop über die europaweit einheitliche Hotline unter 00800 0362 7867. Die Kollegen am Telefon vermitteln dann den nächstgelegenen DocStop-Anlaufpunkt. Die DocStop-Standorte sind auch in der FERNFAHRER Truck Stops App zu finden.