Die FERNFAHRER Truck Stops App wartet mit absoluten Neuheiten auf: Künftig können die Lkw-Fahrer mitbestimmen, wo es langgeht. Wer zum Beispiel mit einem Standort absolut zufrieden ist, kann das mit einer 5-Sterne Bewertung alle wissen lassen. Fehlt der eigene Lieblingsort zum Pause machen? Dann kann dieser ab sofort einfach hinzugefügt werden. Oder stimmen die Angaben zu einem Standort nicht? Das lässt sich in der Truck Stops App nun ganz leicht ändern – und hilft so anderen Lkw-Fahrern.

Neue Orte hinzufügen, falsche Angaben korrigieren

Um neue Standorte hinzuzufügen oder Angaben zu ändern, musst du dich in der App anmelden. Das läuft über die sogenannte EuroID. Damit hast du zusätzlich Zugang zu Inhalten auf eurotransport.de und der FERNFAHRER Reporter App. Dort findest du auch deine gespeicherten Favoriten und deine eigenen Bewertungen.

Wenn du einen neuen Standort anlegen möchtest, gehst du in das Menü auf das Feld „Standort hinzufügen“ oder in der Karte auf den Pin mit dem „Plus“ (siehe Foto). Die Bewertungen sind weiterhin auch anonym möglich.

Foto: Truck Stops App

Rampen hinzufügen und bewerten

Das gilt übrigens auch für alle Rampen, die du anfährst. Da gibt es wahrscheinlich jeden Tag Gründe, sich beim Be- und Entladen zu ärgern. Wir möchten das ändern, auf die Missstände aufmerksam machen und für bessere Bedingungen an den Rampen der Republik sorgen. Im ersten Schritt haben wir mehr als 300 Rampen von Zentrallagern und Umschlagspunkten erfasst. Diese Rampen kannst du ab sofort in der FERNFAHRER Truck Stops App (anonym) bewerten. Falls du die grünen Symbole auf der Karte nicht siehst, musst du diese im Filter auf der rechten Seite des Bildschirms anklicken.

Außerdem kannst du weitere Rampen selbst anlegen und bewerten. Hier ist es wichtig fair zu sein und die Rampen objektiv zu bewerten. Sollte jemand mehr Lob und Kritik für einen Ort haben, als er oder sie in fünf Sternen ausdrücken kann, ist ein direktes Feedback an FERNFAHRER über die App möglich. Die Truck Stops App wird auch weiterhin in mehreren Sprachen verfügbar sein.

Hier geht´s zum kostenlosen Download der FERNFAHRER Truck Stops App: www.truck-stops.com

