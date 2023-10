Neue Sicherheitssysteme bei Daimler Truck Schlimmen Unfällen einen Riegel vorschieben

Das Fahrrad liegt zerquetscht unter den Lkw-Reifen. Der 12-jährige Schüler, dem es gehört, wird unter dem Lkw herausgezogen. Er kommt schwer verletzt ins Krankenhaus – und ist inzwischen außer Lebensgefahr. Vier Tage nach dem Lkw-Abbiegeunfall auf der B61 in Bielefeld ereignet sich am 18. September wieder ein Unfall nach diesem Muster: Erneut ist es ein abbiegender Kipper-Sattelzug, der einen jungen Radfahrer übersieht, diesmal in Pulheim bei Köln. Das Unfallopfer, ein zehnjähriger Junge, stirbt in der Klinik. Ebenfalls in NRW, in Engelskirchen (Oberbergischer Kreis), kommt fast zeitgleich eine Seniorin (80) ums Leben, die mit ihrem Rollator auf dem Gehweg läuft. Sie wird von einem Lkw überrollt, der von einem Tankstellengelände auf die Straße abbiegt.

Drei schwere Unfälle in NRW innerhalb von nur vier Tagen! Die Serie der Lkw-Abbiegeunfälle reißt also nicht ab, trotz aller Bemühungen zur Verkehrssicherheit. Die Opfer sind Fußgänger und Radfahrer – also ungeschützte Verkehrsteilnehmer. Wie lassen sich solche Horror-Crashs künftig verhindern? Die Fahrzeugbauer setzen auf ein Mehr an Sicherheit durch eine neue Generation an intelligenten Fahrerassistenzsystemen. „Jeder Unfall ist einer zu viel“, betont Mustafa Üstertuna, Chef-Ingenieur des Bereichs Software & Elektronik bei Daimler Truck. „Wir haben die Vision vom unfallfreien Fahren.“ Daimler Truck habe hier auch eine soziale Verantwortung. Dass das Unternehmen seit 40 Jahren in der Unfallforschung tätig ist, zeige, wie ernst man das Thema Schadenprävention nehme.