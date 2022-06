Neue Nutzfahrzeug-Welt in Wenden Dietrich Mobility: „Wir sind Trucks“

Dietrich Mobility bietet die ganze Bandbreite an Dienstleistungen für Nutzfahrzeuge. Selbst ein verheerender Brand bremste das Unternehmen nicht aus. Die Verantwortlichen nutzen die Situation als Chance. Am Standort in Wenden entsteht nun eine Nutzfahrzeug-Welt. Anfang November vergangenen Jahres zerstörte ein gewaltiges Feuer die Servicehalle und Teile der Verwaltung der Firma Dietrich in Wenden. Der Schock währte aber nur kurz. „Aufstehen, Krone richten, weiter machen“, erklärt Prokurist Daniel Stoldt die Devise. Nach einem halben Tag nahm der Servicebetrieb die Arbeit wieder auf. Die Verantwortlichen entschieden, dass Lkw und Transporter im Pkw-Servicebereich gewartet und repariert werden. Dieser war vom Brand nicht betroffen. Die Kunden aus dem Nutzfahrzeugbereich müssen schließlich mobil bleiben.

Unternehmenszweck und Qualitätsversprechen

Mobilität ist zugleich Unternehmenszweck und Qualitätsversprechen an die Kunden. Die Keimzelle des Unternehmens bildete im April 1989 zunächst ein Kfz-Betrieb. Eine wesentliche Wegmarke war fünf Jahre später die Partnerschaft mit dem ADAC Truck-Service. 2000 folgte der Nfz-Standort in Wenden. 2009 fiel die Entscheidung, eine umfassende Nutzfahrzeugsparte ins Leben zu rufen. Die Konsequenz daraus war die Servicepartnerschaft mit Volvo Trucks und später zusätzlich mit der zweiten Konzernmarke Renault Trucks. Firmengründer Uwe Dietrich leitet heute als Geschäftsführer gemeinsam mit zwei Prokuristen Dietrich Mobility, wobei Daniel Stoldt für den operativen Betrieb verantwortlich zeichnet und Dominik Grasse über die Finanzen wacht. Die Belegschaft ist über alle Standorte hinweg auf rund 70 Mitarbeiter angewachsen. Rund 40 davon arbeiten in Wenden. Gemeinsam erwirtschaften sie einen Jahresumsatz von zwölf Millionen Euro.