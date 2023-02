Neue Emissionsziele für Lkw Minus 90 Prozent CO2 bis 2040

Eine CO-Minderung um 30 Prozent bis 2030 – als das EU-Parlament diese Ziele für schwere Lkw 2019 vorstellte, war die Ernüchterung in der Fahrzeugindustrie groß. Wie soll das zu schaffen sein? Nun legt die EU-Kommission noch eine Schippe drauf. Nicht mehr „nur“ 30 Prozent Minderung sollen es bis 2030 sein, sondern 45 Prozent, schlägt sie vor. 2035 sollen schwere Nutzfahrzeuge dann 65 Prozent weniger CO2 ausstoßen und 2040 insgesamt 90 Prozent weniger. Die Vorschläge bedeuten noch nicht das Aus für den Verbrenner, denn sofern zum Beispiel regenerative Kraftstoffe zum Einsatz kommen, könnte der Diesel weiter eine Chance haben. „Damit bleibt eine kleine Tür offen für Lkw mit (klimaneutralen) Verbrennungsmotoren“, erklärt der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL).

Insgesamt aber sehen Branchenvertreter die Vorschläge aus Brüssel mit großer Skepsis. Die Fahrzeugindustrie hält die Werte für sehr ambitioniert und befürchtet erhebliche finanzielle Risiken. Die Transport- und Logistikwirtschaft fordert, dass die verantwortlichen Akteure in Brüssel und den Nationalstaaten mit gleichem Tempo den Aufbau einer Tank- und Ladeinfrastruktur für batterieelektrisch oder wasserstoffbetriebene Lkw forcieren. Bei diesem Punkt sehen sie erhebliche Defizite. Ebenso halten sie es für unabdingbar, die Unternehmen bei der Flottenerneuerung mit Förderprogrammen zu unterstützen und gegebenenfalls die Mittel noch zu erhöhen. Und durch die Bank betonen die Verbände, dass die Politik in ihrer CO2-Verordnung neben Strom und Wasserstoff auch alternativ erzeugte Kraftstoffe berücksichtigen muss.

Mangelnde Koordination mit Plänen für Euro 7-Norm

Besonders irritierend empfinden namhafte Akteure aus der Fahrzeugbranche noch einen anderen Punkt: Seit Monaten sorgt die EU-Kommission mit ihren Vorschlägen für neue Grenzwerte und Messstandards bei der Euro 7-Norm für Wirbel. Nun regt sie neue CO2-Werte an, die offenbar nicht im Einklang mit dem anderen Vorhaben stehen. „Wir sind alarmiert über die mangelnde Koordination zwischen den aktuell vorgelegten CO2-Vorschlägen und den Euro-7-Vorschlägen für schwere Lkw, die nur ein paar Monate vorher veröffentlicht wurden und auf die Emissionen von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren abzielen“, teilt die Vereinigung der europäischen Fahrzeugbauer (ACEA) mit.

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck teilt gegenüber der Fachzeitschrift trans aktuell mit, er empfehle der Kommission nachdrücklich, ihre Vorschläge für die neue Abgasnorm Euro 7 zu überdenken. „Der Gesetzesvorschlag verpflichtet die Industrie dazu, Milliarden von Euro in neue Motoren- und Abgasnachbehandlungstechnologien zu investieren. Diese Mittel könnten stattdessen direkt für emissionsfreie Technologien verwendet werden, die nicht nur die CO2-, sondern auch die Schadstoffemissionen in Angriff nehmen.“

Der Euro 7-Vorschlag sei höchst kontraproduktiv, da er den Wandel zu CO2-neutralen Antrieben verlangsame und somit die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Lkw- und Bushersteller gefährde. Daimler Truck bekräftigt sein Ziel, in seinen globalen Kernmärkten bis 2039 nur noch Neufahrzeuge anzubieten, die im Fahrbetrieb klimaneutral sind. Bei Stadtbussen in Europa werde das schon 2030 der Fall sein. Diesen Fahrplan für eine grüne Stadtbusflotte bis in sieben Jahren fordert aktuell auch die EU-Kommission.

EU-Kommission: CO2-Emissionen von Lkw steigen

Die Brüsseler Behörde begründet ihren Vorstoß damit, dass die Verkehrsemissionen schwerer Nutzfahrzeuge seit einem knappen Jahrzehnt kontinuierlich steigen – abgesehen vom ersten Corona-Jahr 2020, als die Fahrleistungen niedriger als sonst ausfielen. Lkw machen laut der Organisation Transport & Environment (T&E) nur zwei Prozent der Straßenfahrzeuge aus, seien aber für fast 30 Prozent der CO2-Emissionen im Straßenverkehr verantwortlich – und zusammen mit Bussen laut EU-Kommission für sechs Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen in der EU.

Die CO2-Vorgaben bedeuten enorme Anstrengungen beim Hochlauf des Fahrzeugangebots von Lkw mit alternativen Antrieben. Eine Minderung um 45 Prozent bis 2030 ist laut ACEA nur zu erreichen, wenn bis in sieben Jahren mehr als 400.000 Null-Emissions-Lkw auf der Straße verkehren. „Wir stehen bereit, um zu liefern“, sagt der ACEA-Vorstand für den Nutzfahrzeugbereich, Martin Lundstedt, Chef der Volvo Group. Trotzdem sei das Ziel hoch ambitioniert, betont er und sieht enormen Handlungsbedarf auch beim Aufbaue von Ladesäulen und Wasserstofftankstellen.

Wie viele Fahrzeuge und Ladestationen erforderlich sind

50.000 öffentlich zugängliche Ladestationen sind laut ACEA-Angaben bis 2030 erforderlich, wovon 35.000 fit fürs Megawatt-Laden sein sollten. Hinzu kämen rund 700 für Nutzfahrzeuge geeignete Wasserstoff-Tankstellen. Große Fragezeichen sieht daher auch der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK). „Gerade die so wichtige Tank- und Ladeinfrastruktur für emissionsfreie schwere Nutzfahrzeuge steckt noch in den Kinderschuhen“, gibt VDIK-Präsident Reinhard Zirpel zu bedenken. Die Kommission schieße also weit über das Ziel hinaus. „Sie setzt überehrgeizige Ziele für Null-Emissions-Lkw, bevor auch nur annähernd klar ist, ob die notwendigen Grundlagen für deren Verbreitung in Europa entstehen können.“

Für einen schnelleren Ausbau der Tank- und Ladeinfrastruktur sprechen sich auch der Bundesverband Spedition und Logistik (DSLV) und das Deutsche Verkehrsforum (DVF) aus. „Schwere Lkw stellen enorm hohe Anforderungen an die Fahrzeugleistung und das Ladenetz“, sagt DVF-Geschäftsführerin Dr. Heike van Hoorn. „Der Gesetzgeber in Brüssel sollte sich bewusst sein, dass die Voraussetzungen für die Transformation im Nutzfahrzeugsegment jetzt geschaffen werden müssen – und zwar sehr schnell und in ganz Europa.“ Sie fordert – ebenso wie der DSLV – ambitionierte Ziele für alle Mitgliedstaaten in der EU-Verordnung über Infrastrukturen für alternative Kraftstoffe (AFIR) durchzusetzen. „Die Verschärfung der CO2-Flottengrenzwerte für Nutzfahrzeuge muss zwingend mit dem Ausbauhochlauf für ein leistungsfähiges Lkw-Ladenetz in sämtlichen Mitgliedstaaten synchronisiert werden“, fordert DSLV-Hauptgeschäftsführer Frank Huster.

So ehrgeizig Industrie und Logistik die Brüsseler Pläne auch empfinden – Organisationen, die sich einem grünen Transport verschrieben haben, gehen sie nicht weit genug. T&O spricht von einem Rückschlag für den Klimaschutz. Die Organisation kritisiert, dass die EU-Institutionen sich scheuen, ein Ende des Verbrenners bei Nutzfahrzeugen zu verkünden. „Umweltschädliche Lkw dürfen nach den EU-Plänen auch noch nach 2040 in Europa verkauft werden“, kritisiert sie. Das habe zur Folge, dass Diesel-Lkw auch noch 2050 auf den Straßen unterwegs sein werden.

