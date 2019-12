Der Automobillogistiker wird künftig Fertigfahrzeuge chinesischer Hersteller auf der „China-Europe Express Railway” nach Europa transportieren und bietet den asiatischen OEM in diesem Rahmen nun auch 4PL-Dienstleistungen an.

„Mithilfe unseres europaweiten Standortnetzwerks und moderner IT-Systeme wollen wir Automobilherstellern aus dem asiatischen Raum in Partnerschaft umfassende 4PL-Lösungen zur Optimierung ihrer Wertschöpfungskette anbieten”, sagte Wolfgang Göbel, CSO der Mosolf-Gruppe und Präsident der Europäischen Gesellschaft für Fahrzeuglogistik (ECG), am Rande des chinesisch-deutschen Logistikforums am 15. November in Chengdu. „Unsere Kunden profitieren dabei von einer gesteigerten Effizienz, verbesserter Flexibilität und mehr Transparenz sowie von einer Erhöhung der Qualitätsstandards“, so Göbel weiter.

„Belt and Road Initiative“

Im Rahmen der „Belt and Road Initiative“ hatte der Automobillogistiker im Mai mit der Bezirksregierung in Qingbaijiang Vereinbarungen getroffen, um die bestehende „Chengdu-Europe Express Railway“ auch für Fertigfahrzeuge zu etablieren. Die Linie verkehrt seit 2013 zwischen dem Qingbaijiang Bahnhof in Chengdu und dem polnischen Lodz. Dabei passiert sie die chinesische Grenze am Alataw-Pass in der Provinz Xinjiang und führt dann über Kasachstan, Russland und die Republik Belarus nach Polen.

Den Grundstein für das neue Bahnprodukt hatte Mosolf Mitte des Jahres mit der Gründung einer eigenen Tochtergesellschaft, der Mosolf (Chengdu) International Logistics Co. Ltd., und der Inbetriebnahme entsprechender Betriebsflächen mit Gleisanschluss am Bahnhof Chengdu Qingbaijiang und Lodz gelegt. Mit der Inbetriebnahme der neuen Bahnstrecke zwischen Europa und China möchte Mosolf einen zuverlässigen, kostengünstigen und schnellen Logistikkanal für den Transport von Fertigfahrzeugen zwischen Europa und China schaffen.

Leistungsfähige und effiziente Logistiklösungen für die Automobilwirtschaft gehören nach eigenen Angaben bereits seit Jahren zu den Kernkompetenzen der Mosolf-Gruppe. Mit rund 40 Technik- und Logistikzentren in ganz Europa, einer jährlichen Fahrzeugumschlagskapazität von 2,8 Millionen Fahrzeugen und einer Lagerkapazität von rund 155.000 Fahrzeugen sieht sich das Kirchheimer Traditionsunternehmen als einer der führenden Systemdienstleister der Automobilindustrie in Europa.

Die Mosolf-Group

Die Mosolf-Group ist ein Systemdienstleister der Automobilindustrie in Europa. Zum Leistungsspektrum des 1955 gegründeten Familienunternehmens mit Hauptsitz in Kirchheim unter Teck gehören Logistik-, Technik- und Servicelösungen, die mithilfe eines europaweiten Standort-Netzwerks sowie einer multimodalen Verkehrsträgerflotte realisiert werden. Die Mosolf-Group gliedert sich in vier zentrale Business Units: Releasing Solutions, Transport Solutions, Logistics & Services und Retail Solutions. Das Leistungsspektrum der Mosolf-Group deckt die gesamte Wertschöpfungskette der Automobillogistik ab: vom Bandende bis zum Recycling. Neben dem Transport von Fahrzeugen (Pkw, leichte Nutzfahrzeuge, High & Heavy) gehören Werkstattdienste, Sonderfahrzeugbau, Industrielackierungen, Mobilitätsdienstleistungen, Releasing Agent Dienstleistungen und Fahrzeugrecycling zum Dienstleistungsportfolio. Mosolf bietet in diesem Rahmen Lösungen für die Automobilindustrie, Flottenbetreiber und Händler aus einer Hand an und bildet dabei auch den dazugehörigen Datenfluss über Softwarelösungen ab.