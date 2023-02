Modellpflege für Volvo Trucks Erste Fahrt mit den neuen FH-Modellen

Ob die vielen Bemühungen der Lkw-Ingenieure, den Kraftstoffverbrauch ihrer Fahrzeuge weiter zu senken, auch in der Praxis ankommen? Trotz der hohen Dieselpreise beschleichen den geneigten Kunden leise Zweifel, denn auch auf dieser Testfahrt ziehen viele Lkw mit Strich 90 km\h an uns vorbei. Für die Testfahrt mit den neuesten Volvo-Kreationen bleiben wir aber im normalen Tempobereich um die 85.

Test mit 460 und 500 PS

Die schweren Volvo-Trucks der Baureihen FM, FH und FMX bekommen im Detail verbesserte D13-Sechszylinder und noch schneller schaltende I-Shift-Getriebe. So steht es jedenfalls in den Presseinformationen. Doch jetzt geht es auf die Straße. In zwei FH-Sattelzügen, die mit 460 und 500 PS an den Start gehen. Bei näherem Hinsehen sticht allerdings der Zusatz "I-Save" am 460er ins Auge. Das bedeutet, dass der FH 460 seinen nominell stärkeren Kollegen in Sachen Drehmoment um 100 Newtonmeter übertrifft. Jedenfalls ein Vergleich auf Augenhöhe, den Kraftstoffverbrauch messen wir diesmal nicht. Aus gutem Grund: Die beiden Volvo-Kontrahenten haben erst gut 1.000 Kilometer auf dem Tacho und sind von ihrer Effizienz-Bestform noch gute 10.000 Kilometer entfernt.