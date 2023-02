Im Zweifel für den Angeklagten Jeden Punkt vermeiden

Noch am letzten Samstag hatte Heike Herzog mit Claudius* auf einem Fahrertreffen zusammengesessen. Die beiden kennen sich seit vielen Jahren. Jetzt überrascht Claudius die Autobahnanwältin mit einem Besuch in der Autobahnkanzlei. Claudius präsentiert auch gleich einen gelben Umschlag und man sieht ihm an, dass er richtig durch den Wind ist. Nachdem Heike sich den Bußgeldbescheid durchgelesen hat, schüttelt sie den Kopf. "Darüber würde ich mich auch ärgern", meint sie. "So ein Käse! Zuerst blitzen sie dich wegen 7 km/h zu schnell. Früher lagen die sogenannten Verkehrsfehlergrenzen ein paar km/h höher, also die Werte, ab denen überhaupt geblitzt wird. Aber dass sie dann auch noch glauben, einen Beifang machen zu müssen, nämlich in das Tatfoto hineinzulesen, dass du ein Handy in der Hand hältst, das ist einfach ärgerlich." Heike Herzog guckt sich das Foto immer wieder an und fängt irgendwann an zu grinsen. "Das wuppen wir schon" sagt sie in Richtung Claudius. "Ich glaube, das kriege ich hin. Die 7 km/h kosten 20 Euro. Die sollten uns nicht interessieren. Das gibt keinen Punkt. Aber der angebliche Handyverstoß, der muss weg!" Sie hat da eine Idee. Beide klatschen sich noch ab und Claudius verlässt entspannt, fast schon fröhlich, den Autohof in Schwegenheim.

Ihre Vorteile mit Digitalabo Zugang zu allen Webseiteninhalten

Kostenloser PDF-Download der Ausgaben

Preisvorteil für Schulungen und im Shop Sie haben bereits ein Digitalabo? Hier einloggen. DEKRA Mitglieder 0,00 Euro * * Sie sind DEKRA-Mitglied? Dann loggen Sie sich ein und ergänzen ggf. in Ihrem Profil Ihre DEKRA-Mitglieds-Nummer. Mitgliedsnummer ergänzen Digitalabo ab 1,88 Euro * pro Monat * Jahrespreis 22,65 Euro, Preis für FERNFAHRER Flexabo Digital in Deutschland,flexible Laufzeit, jederzeit kündbar. Weiter zum Kauf