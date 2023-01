Michelin und DHL Reifen ohne Luft im Test

Der luftlose Autoreifen mit Gummi-Stegen im Inneren – er wirkt auch 2023 noch wie ein Zukunftskonzept ohne echte Serien-Chancen. Michelin meint es aber tatsächlich ernst mit der Technologie und geht in diesem Jahr sogar früher als geplant in erste Praxistests. Immerhin 50 DHL-Transporter werden in Singapur entsprechend ausgerüstet, die ersten Fahrzeuge sind heute bereits in der Praxis on tour.

Der Michelin Uptis ist laut Hersteller dank seiner flexiblen Tragstruktur ohne Luftdruck robust, gleichzeitig garantiere er Fahrkomfort. Die zunächst für Pkw und Kleintransporter gedachte Rad-Reifen-Kombi sei eine Plug-and-Play-Lösung für herkömmliche Fahrzeuge. Neben der Pannensicherheit und damit erhöhter Fahrzeug-Einsatzbereitschaft sieht Michelin das geringere Abfallaufkommen als weiteren Vorteil. Aktuell würden 20 Prozent der Reifen vorzeitig entsorgt, 12 Prozent davon aufgrund von Reifenpannen und 8 Prozent wegen unregelmäßiger Abnutzung durch einen zu niedrigen Reifenluftdruck. Die Airless-Technologie sei ein Schlüssel zu Michelins Vision eines vollständig nachhaltigen Reifens im Jahr 2050.