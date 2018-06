Mercedes-Benz do Brasil will sämtliche Schulbusse bis zum April nächsten Jahres ausliefern. Den Großauftrag konnte das Unternehmen laut eigener Aussage auch gewinnen, da der technische Kundendienst und die Ersatzteilversorgung landesweit gesichert sind.

Mercedes-Benz do Brasil bezeichnet das Chassis der Schulbusse als robust. Sie seien "speziell für den Einsatz auf unbefestigten Straßen in den ländlichen Gebieten Brasiliens" geeignet.

Positive Aussichten

Daimler blickt in Brasilien positiv in die Zukunft: Im ersten Quartal 2018 hat sich der Busmarkt vor Ort weiter erholt, die Verkäufe lagen um 33 Prozent über dem Vorjahr. Laut des Herstellers stieg der Absatz von Daimler Buses in Lateinamerika (ohne Mexiko) um 30 Prozent auf insgesamt 3.100 Fahrgestelle.