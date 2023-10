Mercedes-Benz Arocs SLT 4163 AS 8x6/4 Ein Unikat für schwere Lasten

Im Werk Wörth hat Mercedes-Benz Trucks einen einzigartigen Arocs SLT 4163 AS 8x6/4 an den Bornheimer Schwertransportspezialisten Viktor Baumann übergeben. Im Zug-Schub-Verband sind Transporte mit einem Zuggesamtgewicht von über 1.000 Tonnen möglich. Das Besondere ist aber der Fahrerarbeitsplatz, dessen Vergrößerung Paul Nutzfahrzeuge realisiert hat.

Erfolg hat viele Väter, lautet ein Sprichwort. Auf die Schwerlastzugmaschine, die Mercedes-Benz Lkw Mitte Oktober an die Schwertransportspezialisten von Viktor Baumann übergab, trifft es hundertprozentig zu. Viele kluge Köpfe und fleißige Hände waren viele Monate lang beschäftigt, um aus einem dreiachsigen Allrad-Arocs mit schmalem Streamspace-Fahrerhaus einen vierachsigen Arocs SLT mit breiter Bigspace-Kabine zu machen, den es so nur ein einziges Mal gibt. Angefangen bei der Rheinischen Kraftwagengesellschaft (RKG), die sich vor gut anderthalb Jahren an die Erfüllung dieses speziellen Kundenwunsches machte, über die technische Beratung Schwerlasttransporter im Werk Wörth und die Umbauspezialisten von Custom Tailored Trucks (CTT) in Molsheim, die das Serienfahrgestell in einen SLT verwandelten, bis hin zu Paul Nutzfahrzeuge in Vilshofen, die den Spagat zwischen Allradfahrgestell, Motortunnel, größerer Kabine und zulässiger Gesamthöhe meisterten.

Das Ausgangsfahrzeug für dieses besondere Projekt rollte im November 2022 im Daimler-Truck-Werk Wörth vom Band: ein dreiachsiger Mercedes-Benz Arocs 3363 AS 6x6 mit einem Streamspace-Fahrerhaus von 2300 mm Breite und einem Motortunnel mit 320 mm Höhe. Angetrieben wird er vom 460 kW (625 PS) starken Euro-VI-Reihensechszylinder-Dieselmotor OM 473 mit 3.000 Nm Drehmoment und einem Hubraum von 15,6 Litern. Ab Werk verfügte das Fahrzeug bereits über einen verstärkten Rahmen, Blattfederung und den passenden Antriebsstrang für besonders schwere Lasten, darunter eine Turbo-Retarder-Kupplung VIAB von Voith.