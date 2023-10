Maut auf Landes- und Kommunalstraßen Baden-Württemberg verlangt Eintritt

Baden-Württemberg will von Flottenbetreibern in Zukunft Eintrittsgeld verlangen. Das dortige Verkehrsministerium hat der Fachzeitschrift trans aktuell bestätigt, dass interne Vorbereitungen für einen Gesetzentwurf zur Einführung einer Lkw-Maut auf Landes- und Kommunalstraße laufen. Die Fragen, wann Lkw-Fuhrparks eine Straßengebühr im Südwesten blüht, wie hoch sie ausfällt und wie sie abgewickelt wird, kann das Ministerium aber noch nicht beantworten. „Für Details ist es derzeit noch zu früh“, heißt es.

Verkehrsministerium beruft sich auf Koalitionsvertrag

Das Landesverkehrsministerium beruft sich auf den Koalitionsvertrag der grün-schwarzen Koalition vom 5. Mai 2021. Die darin enthaltenen Vereinbarungen zur Maut auf Landes- und Kommunalstraßen seien „weiterhin uneingeschränkt maßgeblich“. Darin heißt es, dass die Koalition eine landesrechtliche Regelung anstrebt, sollte sich das Vorhaben nicht mit Unterstützung der anderen Verkehrsminister umsetzen lassen. Bisher hat der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hier keine Partner an seiner Seite, weshalb er nun in Eigenregie handeln möchte. Das Geld werde dringend gebraucht, hatte er erst vor wenigen Wochen beim Tag der Schiene im Stuttgarter Hafen gesagt.

Zum 1. Dezember werden Güterkraftverkehrsunternehmen bundesweit bereits mit der CO2-Maut belastet, die für einen Euro-6-Lkw im Fernverkehr mit einem Kostenschub von 83 Prozent verbunden ist. Umso größer ist das Unverständnis der baden-württembergischen Branchen- und Wirtschaftsverbände darüber, dass Speditionen nun noch weiter belastet werden sollen.

BGL Süd: Mautschraube endgültig überdreht

Der BGL Süd warnt vor empfindlichen Wettbewerbsnachteilen für die Unternehmen im Südwesten. Transportunternehmen müssten bereits die aktuell anstehende Mauterhöhung vorfinanzieren, letztlich müssten dann deren Kunden und die Verbraucher die Kosten tragen. „Hier stoßen wir an Grenzen, eine baden-württembergische Sonderregelung in der derzeitigen Krise würde den Exportstandort und den ländlichen Raum im Land insgesamt hart treffen und die Mautschraube endgültig überdrehen“, sagt Dr. Timo Didier, Geschäftsführender Vorstand im Verband des Württembergischen Verkehrsgewerbes (VV Württemberg). Er begrüßt es, dass die CDU-Fraktion im baden-württembergischen Landtag sich von den Plänen Hermanns distanziert habe – wobei die CDU Koalitionspartner ist.

Der verkehrspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Thomas Dörflinger, erklärte gegenüber dem Südwestrundfunk, dass der der Koalitionsvertrag gelte, sich die wirtschaftliche Lage aber massiv eingetrübt habe. „Wir müssen unsere Unternehmen unterstützen, indem wir sie zuallererst mal nicht mit neuen Abgaben belasten“, sagte er. Unterstützung kommt aus den Reihen der Oppositionen. FDP-Verkehrsexperte Dr. Christian Jung sagte, es könne nicht sein, dass in Zeiten mutlipler Krisen immer noch eine Schippe draufgelegt wird. „Träume von einer Welt des Lastenfahrrads und Ignoranz über die aktuelle Lage können wir uns nicht erlauben“, erklärt er. „Das Thema Sondermaut muss endlich abgeräumt werden.“

Unverständnis auch beim Verband Spedition und Logistik Baden-Württemberg (VSL): „Statt an einer modernen europäischen Verkehrspolitik zu arbeiten, riskieren wir einen Rückfall in die Kleinstaaterei“, erklärt VSL-Präsident Dr. Micha Lege. Das sei außerhalb Deutschlands niemandem zu vermitteln – und eigentlich auch innerhalb der Republik nicht. Zum anderen drohe der Schuss nach hinten loszugehen. „Ein solcher Alleingang beschert den baden-württembergischen Unternehmen einen handfesten Wettbewerbsnachteil“, führt Lege aus. Die grün-schwarze Landesregierung hoffe auf sprudelnde Einnahmen, müsse sich aber auf genau das Gegenteil einstellen, wenn Betriebe dem Land den Rücken kehren. Damit erweise die Politik der Wirtschaft einen Bärendienst.

Der baden-württembergische Industrie- und Handelskammertag warnte ebenfalls vor weiteren Lasten für die Unternehmen. „Eine Maut auf Landes- und Kommunalstraßen in Baden-Württemberg wäre zusätzlich zur just beschlossenen Bundesmauterhöhung für die Wirtschaft nicht tragbar“, erklärte Dr. Axel Nitschke, Hauptgeschäftsführer der für Verkehrsfragen federführenden INK Rhein-Neckar. Das HandwerkBW, die Gemeinschaft der Handwerksorganisationen in Baden-Württemberg, schließt sich der Argumentation an: „In der spürbarsten Rezession seit vielen Jahren passt ein solcher Wegezoll nicht in die Zeit“, sagt Hauptgeschäftsführer Peter Haas. Ins gleiche Horn bläst der Verband Unternehmer Baden-Württemberg (UBW). „Jetzt ist der Moment, die Betriebe zu entlasten – und nicht weiter zu belasten“, betont UBW-Hauptgeschäftsführer Oliver Barta.