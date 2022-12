MAN Truck & Bus Neuer Servicestandort in Schweinfurt

Der neue Servicebetrieb in der Madridstraße 15 ersetzt zukünftig den Standort in der Max-Plank-Straße in Sennfeld. Auf einer Grundstücksfläche von insgesamt 17.000 m² ist in der Madridstraße 15 in Schweinfurt ein Servicebetrieb für Nutzfahrzeuge eröffnet worden. Der neue Standort ersetzt den bisherigen Betrieb in der Max-Plank-Straße in Sennfeld und ist über die Autobahnen A7, A70 sowie A71 zu erreichen.

Acht Werkstattbahnen

Auf insgesamt acht Werkstattbahnen können zukünftig Lkw, Busse und Vans aller Art mithilfe moderner Serviceanlagen gewartet werden. Besonderes Highlight sind die vier Hebebühnen, die über 40 Tonnen Hubkraft verfügen. „Unser neuer Standort in Schweinfurt garantiert, dass wir unseren Kunden auch zukünftig unsere bewährt gute Servicequalität bieten können und auf die Themen Elektromobilität, Automatisierung und Digitalisierung bestmöglich vorbereitet sind.", erläuterte der Vorsitzende der Vorsitzender der Geschäftsführung Christoph Huber, im Rahmen der Eröffnung.

Foto: MAN Truck & Bus

Fokus auf Nachhaltigkeit

Beim Bau des Standortes wurde der Fokus konsequent auf Nachhaltigkeit gelegt. So wurden eine Photovoltaik-Anlage mit 248 kWp Leistung, eine Brauchwasserzisterne mit 40.000 Litern Fassungsvermögen zur Nutzung für die Waschhalle, eine hochmoderne Ölabscheideanlage sowie energiesparende LED-Beleuchtung verbaut. Das Gebäude entspricht überdies dem KfW 55 Standard und benötigt folglich nur 55 Prozent des Energiebedarfs eines konventionellen Vergleichsgebäudes.

eMobilität und Digitalisierung

Neben modernen Büro- und Verwaltungsarbeitsplätzen und Ergonomie-Hilfsmitteln, ist der Standort an die zukünftigen Anforderungen hinsichtlich eMobilität und Digitalisierung angepasst. Zusätzlich ist ein HighPower Charger mit einer Leistung von mehr als 150 kW für das Frühjahr 2023 geplant. Insgesamt umfasste das Neubauprojekt ein Investitionsvolumen von rund 10 Millionen Euro, welches von Volkswagen Immobilien (VWI) als Bauherr und Investor realisiert wurde. „Wir freuen uns, dass wir unsere Nachhaltigkeitskompetenz im Auftrag der MAN Truck & Bus Deutschland GmbH in das Projekt mit einbringen durften und wünschen dem Betriebsleiter, Bernd Johann, und seinem gesamten Team viel Freude mit dem neuen Standort", sagte Meno Requardt, Sprecher der VWI-Geschäftsführung.

MAN Truck & Bus

MAN Truck & Bus ist einer der führenden europäischen Nutzfahrzeughersteller und Anbieter von Transportlösungen mit jährlich mehr als 11 Milliarden Euro Umsatz (2021). Das Produktportfolio umfasst Transporter, Lkw, Busse, Diesel- und Gasmotoren sowie Dienstleistungen rund um Personenbeförderung und Gütertransport. MAN Truck & Bus ist ein Unternehmen des Unternehmens Traton und beschäftigt weltweit mehr als 34.000 Mitarbeiter. Die MAN Truck & Bus Deutschland, eine Tochter des Unternehmens MAN Truck & Bus, setzte im Jahr 2021 in Deutschland über 34.000 neue und gebrauchte Lkw, Busse sowie Transporter ab. Sie beschäftigt rund 4.600 Mitarbeiter und verfügt mit eigenen Servicebetrieben und Servicepartnern über mehr als 340 Servicestandorte.