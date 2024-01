MAN TGX Diesel-Edition Auf weitere 100 Jahre!

Der Traditionshersteller MAN feiert 2024 ein ganz besonderes Jubiläum: 100 Jahre Dieselmotoren von MAN. 1924 präsentierte der Lkw-Bauer in Berlin den weltweit ersten Lastwagen mit Diesel-Direkteinspritzung, die bis dato vielleicht wichtigste Erfindung für die Nutzfahrzeugbranche. Um das gebührlich zu feiern, legen die Münchner jetzt den TGX als "100 Jahre MAN Diesel"-Edition auf – selbstverständlich wieder mit einem Diesel, konkret: dem D26 12,4-Liter-Sechszylinder mit 520 PS.

Exklusive Lackierungen mit Dekor in Enzianblau

Das GX-Großraumfahrerhaus des brandneuen TGX-Sondermodells ist wahlweise in Achatgrau oder Tiefschwarz gehüllt und mit einem auffälligen Editionsdekor in der MAN-Traditionsfarbe Enzianblau versehen. Die Flanken der Sattelzugmaschinen ziert ein riesiger brüllender Löwe, die Tankverkleidungen warten mit einem "100 Jahre MAN Diesel"-Schriftzug auf. Eben dieser Schriftzug findet sich auch auf der Sonnenblende wieder, die zusätzlich mit einer blauen Akzentleiste versehen ist.

Alles dran am TGX: Alufelgen, Dachbügel, Schweller

Ebenfalls im schicken Enzianblau ausgeführt sind die Abdeckungen der OptiView-Spiegelkameras und die Lamellen des in schwarzem Glanzlack ausgeführten Kühlergrills. Abgerundet wird das Paket schließlich von Alcoa Dura-Bright Evo Alufelgen, dem Dachlampenbügel mit LED-Fernscheinwerfern, zwei Drucklufthörnern und Front- und Seitenschwellern in Schwarz (im Falle der Achatgrau-Lackierung) oder Edelstahl (bei den Modellen in Tiefschwarz-Ausführung).

Stilvolle Komfortsitze, modernes Cockpit

Auch innen lässt sich MAN bei der "100 Jahre MAN Diesel"-Edition nicht lumpen und bettet die Fahrer förmlich in Watte. Hinter dem Lederlenkrad thront man auf einem luftgefederten, kühl- und heizbaren Komfortsitz mit Lendenwirbelstütze und Schulteranpassung. Die Lederbezüge sind passend zum Außenkleid mit enzianblauer Biese und Löwenapplikation auf den Kopfstützen bestückt. Der Blick schweift über das volldigitale Kombiinstrument und den Bildschirm des Multimediasystems Navigation Professional bis zum "100 Jahre MAN Diesel"-Badge.

Volle Hütte auch zum Feierabend

Für Tageslicht und Frischluft hat MAN ein elektrisches Glashubdach montiert, bester Klang ist mittels des Soundsystems Advanced mit Subwoofer garantiert. In der Pause dann schlägt die Stunde der elektrischen Standklimaanlage, der Schlafliege in Luxusausführung mit Lattenrost und Kopfverstellung und der LED-Ambientelichter. Außerdem ideales Feierabend-Equipment sind die ausziehbare Kühl- und Staubox und der 22-Zoll-Fernseher mit Fernbedienung.

Exklusives Fahrerpaket on top

Grundsätzlich bringen die TGX "100 Jahre MAN Diesel"-Editionsmodelle unter anderem noch das Aero-Paket, den MAN AttentionGuard Aufmerksamkeitswarner, einen Spurwechsel-Kollisions-Vermeidungs-Assistenten, eine Abbiegehilfe, einen ACC-Tempomat mit Stop-and-Go-Funktion, das Lenksystem ComfortSteering und Voll-LED-Scheinwerfer mit Fernlichtassistent mit. Und als wäre das nicht genug, schnürt MAN zusätzlich zum Truck ein Fahrerpaket mit Wochenend- und Rucksacktasche, elektrischer Hand-Kaffeemaschine, Brotzeitdose mit Schneidebrett, Reisebesteck und einer Tasse im "100 Jahre MAN Diesel"-Design.

Auf weitere 100 Jahre MAN Diesel!

Mit zahlreichen feinen Zutaten also bringt MAN die "100 Jahre MAN Diesel"-Edition an den Start. Ein Traum-Truck, bei dessen Anblick man gleich anstoßen will auf die nächsten 100 Jahre MAN Diesel!