Im Truck-Rennsport ist Lutz Bernau eine feste Größe. Doch der langjährige Rennfahrer und Teamchef aus dem bayerischen Hofstetten begeistert sich auch für automobile Schätze. Auf dem Gelände des ehemaligen Holzmaschinenherstellers Karl Haist in Pöcking am Starnberger See hat er kürzlich einen Scheunenfund geborgen, der als besondere Rarität gelten kann.

Doch der Reihe nach: Im Jahr 1946 nimmt MAN mit Erlaubnis der Alliierten im stark zerstörten Werk Nürnberg wieder die Produktion auf, zunächst mit vorhandenen Teilen und beschränkt auf eine mittlere Nutzlastklasse. So wird am 12. August 1946 einer der ersten neuen Viereinhalbtonner vom Typ MK gebaut. Von seinem Vorgänger, dem ML 4500, unterscheidet sich dieser Lastwagen hauptsächlich durch zehn zusätzliche Pferdestärken, also insgesamt 120 PS. Auf dem Typenschild dieses MK ist noch „ML 4500 S“ eingeprägt, die Bezeichnung des baugleichen Kriegsmodells – wahrscheinlich mangels neuer MK-Typenschilder. Auch das „S“ passt in diesem Fall nicht, da es sich um einen Allradler handelt, also einen „4500 A“.