Nach Mitteilung des vom Amtsgericht München bestellten Insolvenzverwalters Dr. Max Liebig von der Kanzlei Jaffé Rechtsanwälte Insolvenzverwalter war die letzte Finanzierungsrunde des Start-ups mit Sitz in München im Herbst gescheitert. Das Unternehmen meldete daraufhin im November Insolvenz an. Nach erfolgreicher Investorensuche übernimmt der Logistikdienstleister LIS mit Sitz im hessischen Friedberg zum 1.01.2021 den Betrieb des Lieferdienstes und wird diesen fortführen.

Solide Basis durch neuen Investor

„Wir freuen uns sehr, dass es trotz schwierigster Ausgangsvoraussetzungen gelungen ist, doch noch eine Zukunftslösung für die Marke und die Arbeitnehmer zu finden. Mit der Übertragung an den neuen Investor hat Getnow die Chance, wieder auf eine finanziell solide Basis gestellt zu werden und in der Wachstumsbranche der Lebensmittellieferdienste weiter eine gute Rolle zu spielen“, sagt Liebig. LIS als Investor für die neue Getnow.de sei auf Inhouse-Logistiklösungen im Einzelhandel und Lagerlogistik spezialisiert und verfüge auf diesem Gebiet über langjährige Erfahrung.

„Das ist ein wichtiger Baustein, damit Getnow.de im herausfordernden eFood-Geschäft bestehen kann. Wir haben die Entwicklung der Branche seit langem mit großem Interesse verfolgt. Den Relaunch von Getnow sehen wir als bewusste Möglichkeit, hier die nächste Entwicklungsstufe zu beschreiten, das bisherige Dienstleistungsportfolio in relevante Zukunftsmärkte weiterzuentwickeln und die Position unserer mittelständischen Unternehmensgruppe am Markt zu festigen und auszubauen“, sagt Getnow.de Geschäftsführer Raik Scheffler.

Relaunch des Marktplatzes

Getnow bringe hierfür die Online-Expertise im eFood, eine bewährte technische Plattform sowie eine ausgebaute Infrastruktur an wichtigen Standorten mit. „Aktuell arbeiten wir intensiv daran, dass unsere Kunden so schnell wie möglich wieder die gewohnten Dienstleistungen der Getnow in Anspruch nehmen können. Wir haben unsere Planungen darauf ausgerichtet, den Relaunch des Marktplatzes „getnow.com“ schon in den nächsten Tagen zu realisieren“, kündigt Scheffler an. Getnow hat Standorte in Berlin, München, Essen, Frankfurt, Hannover und Düsseldorf.