Der Intermodal-Spezialist Kombiverkehr hat am Montag seine Geschäftsführung um Alexander Ochs (47) erweitert. Er wird neben Armin Riedl gemeinsam mit Robert Breuhahn die Bereiche Vertrieb, Marketing und Produktion verantworten. Zu einem späteren Zeitpunkt werde er dann die Nachfolge von Breuhahn antreten, der Kombiverkehr bis voraussichtlich Mitte 2022 zur Verfügung stehen wird, heißt es.Ochs kommt von der Bayernhafen-Gruppe, wo er zwölf Jahre in Führungsfunktionen tätig war, zunächst als Kaufmännischer Leiter und bis Ende 2020 als Prokurist und Mitglied der Geschäftsführung. Mit Kombiverkehr stand der Intermodal-Spezialist schon in einem intensiven Austausch, leitete er doch von 2006 bis 2018 auch die Geschäfte des Tricon Container-Terminals Nürnberg, einer Kombiverkehr-Beteiligungsgesellschaft.

Foto: Kombiverkehr Die neue Kombiverkehr-Geschäftsführung (von links): Robert Breuhahn, Alexander Ochs und Armin Riedl.

„Wir begrüßen eine überaus passende Führungskraft und einen erfahrenen Intermodal-Manager an Bord. Mit seiner Expertise und Kompetenz im intermodalen Verkehr wird er Kombiverkehr bereichern und sicherlich die richtigen Akzente für die weitere Entwicklung der Gesellschaft setzen“, erklärte Hermann Lanfer, der Verwaltungsratsvorsitzende von Kombiverkehr.

Ebenfalls Veränderungen an der Firmenspitze meldet das Kombiverkehr-Schwesterunternehmen TFG Transfracht, Spezialist für Seehafenhinterlandverkehre unter dem Dach der Deutschen Bahn. Dort hat Frank Erschkat zu Jahresbeginn den Vorsitz der Geschäftsführung übernommen und vertritt seitdem das Ressort Vertrieb, Operations, Marketing. Er bekleidete bereits seit 1999 innerhalb des DB-Konzerns unterschiedliche Führungspositionen. Seine zuletzt ausgeübte Tätigkeit als Senior Vice President im Vertrieb der Intermodal-Sparte bei DB Cargo behält er nach Firmenangaben bei. Erschkat verfüge neben umfangreichen Erfahrungen in der Seehafenhinterlandlogistik über große Führungserfahrungen im Vertrieb und Produktion, hebt TFG Transfracht hervor.

Foto: DB Cargo/Oliver Lang Neuer Mann an der Spitze von TFG Transfracht: Frank Erschkat hat das Steuer zu Jahresbeginn übernommen.

Frank Erschkat folgt Dr. Bernd Pahnke, der in den Ruhestand gewechselt ist. „Wir freuen uns, mit Frank Erschkat einen profunden Kenner des maritimen und kontinentalen Kombinierten Verkehres gewonnen zu haben. Unter seiner Leitung wird die Transfracht ihre Positionierung als Marktführer im Seehafenhinterlandverkehr und ihre Strategie zur Internationalisierung weiter ausbauen", kündigt Pierre Timmermans an, Vorstand Vertrieb von DB Cargo.

Einen weiteren Wechsel im Management verkündete bereits im November das Unternehmen Cargobeamer aus Leipzig, Anbieter von alternativen Umschlaglösungen im Kombinierten Verkehr. Es ernannte Matthias Schadler zum neuen Geschäftsführer der Sparte Cargobeamer Intermodal Operations. Schadler werde dort die laufenden Prozesse des internationalen Wachstums weiter stärken und die konstante Qualität der Leistungen sichern, erklärte das Unternehmen.

Foto: Cargobeamer Logistikprofi an der Spitze von Cargobeamer Intermodal Operations: Matthias Schadler war zuvor bei Pfenning, Agility und Havi in Führungsfunktionen.

Logistikprofi Schadler war zuletzt bei Pfenning Logistics als Geschäftsführer für die Bereiche Sales und Operations tätig. Zuvor war er bei den Logistikdienstleistern Agility und Havi beschäftigt und arbeitete dort an globalen Projekten in den Bereichen Sales, Operations und Business Development. Der neue Geschäftsführer habe seine exzellenten Kenntnisse im globalen Vertrieb in europäischen und asiatischen Märkten bereits mehrfach unter Beweis gestellt, lobt sein neuer Arbeitgeber.

„Ich freue mich sehr, ein Teil von Cargobeamer zu werden, um meinen Beitrag für unsere Vision von einem dynamischen und schnell wachsenden Unternehmen zu leisten“, sagt Schadler. „Angetrieben von einem nachhaltigen Geschäftsmodell sind wir weiterhin dabei, den Kombinierten Verkehr durch unsere innovative Technologie zu revolutionieren. Dies hat mich überzeugt, zu Cargobeamer zu wechseln.“

