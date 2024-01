Lkw-Unfall in Köln Falsche Fakten, falsche Anschuldigungen

Die Pressemeldung der Kölner Polizei zu einem Verkehrsunfall mit einem Lkw in Köln-Sülz am 8. September 2023 findet sich wenig später online in den Kölner Medien. „Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die Frau gegen 14.45 Uhr mit dem Rad auf der Sülzburgstraße in Richtung Uniklinik unterwegs. Der 40-Tonner, gesteuert von einem 43 Jahre alten Fahrer, soll laut Zeugenaussagen parallel zu der 28-Jährigen gefahren sein. Unmittelbar vor der Kreuzung an der Berrenrather Straße war die Fahrradfahrerin dann von dem Lkw erfasst und unter der Vorderachse des Fahrzeugs eingeklemmt worden. Durch den alarmierten Rettungsdienst und Notarzt wurde die 28-Jährige, die für die Helfer ansprechbar war, intensivmedizinisch versorgt.“

Immer wieder berichte ich über besonders tragische Unfälle zwischen Lkw-Fahrern und, leider, oftmals Radfahrerinnen an innerstädtischen Kreuzungen. Zuletzt im Februar 2023 in der Hamburger Hafen-City. Die dortigen Ermittlungen sind laut Staatsanwaltschaft immer noch nicht abgeschlossen. Für die Aufarbeitung des Unfalls in Köln und die Berichterstattung in den Medien musste ich dieses Mal allerdings nicht so weit fahren.