Lkw-Festival Truck meets Airbase Turboprop trifft Turbodiesel

Lastwagen trifft auf Luftfahrtveteran, Turbodiesel auf Turboprop und Strahltriebwerk: Mit Truck meets Airbase hat sich das Team um Richard Viehweg, Franziska Mayer, Dennis Ruhnke und Christian Jaenecke ein ganz besonderes Veranstaltungskonzept erarbeitet – und 2021 sowie 2022 erfolgreich auf dem Gelände der Flugwelt Altenburg-Nobitz umgesetzt. Mit dem Konzept schlagen die Veranstalter nicht nur den Bogen von der modernen Lkw- zur historischen Flugwelt – der Verkehrslandeplatz Leipzig-Altenburg gilt als einer der ältesten aktiven Flugplätze Deutschlands – sondern geht auch neue Wege in Sachen Trucktreffen. "Durch eine zahlenmäßig begrenzte Aufstellmöglichkeit für Lkw ist TMA ein exklusives Event-Treffen der Truckerszene. Unsere Gäste stehen nicht einfach nur auf einem Platz, nein, sie stehen mit ihren Fahrzeugen zwischen den Museumsexponaten", unterstreicht Richard Viehweg.

Ein Festival der anderen Art

Dabei geht es nicht nur um die Vermeidung von Stoßstange an Stoßstange auf blankem Asphalt, wie bei vielen Festivals üblich und unvermeidbar. Es geht dem TMA-Team auch um die "inhaltliche" Auflockerung. So ist die Anzahl an Fahrern beziehungsweise Fahrzeugen pro Firma, die sich für TMA anmelden können, begrenzt. Und dass immer Fahrer und Lkw aus demselben Unternehmen nebeneinander stehen, wird tunlichst vermieden – ohne, dass die Wege zueinander zu lang werden. "Jeder steht neben jedem", erklärt Richard. "Egal wer wo auf dem Museumsgelände steht, er hat einen Fußmarsch von maximal zwei Minuten zu seinen Kollegen oder Freunden, da keine Firmengruppenbildung dank der gemischten Aufstellung möglich ist. Daraus resultiert, dass die Teilnehmer aufeinander zugehen und ins Gespräch kommen. Die Leidenschaft am Fahren vereint sie alle und steht im Vordergrund." Das Truck meets Airbase erstreckt sich immer über drei Tage – 2022 war es das erste Wochenende im September. Mit Anreise am Freitag und Abendveranstaltung, mit Familienprogramm und Kinderunterhaltung am Samstag bis in die Nacht sowie Abreise am Sonntag. Die Ticketvarianten erstrecken sich vom Gäste-Tagesticket für 10 Euro bis zum All-Inclusive-Wochenendticket für Fahrer mit Lkw für 333 Euro (Rundflug mit dem weltgrößten Doppeldecker, der Antonov AN-2, inklusive). "Auch Oldtimer sind bei uns herzlich willkommen", betont Richard.