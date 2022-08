Lieferprobleme im Nutzfahrzeugmarkt Das perfekte Chaos

Der Fahrermangel ist europaweit bereits ein großes Problem für die Logistik. Doch aktuell ist auch der Nutzfahrzeugmarkt selbst wegen des Fahrermangels aus dem Takt gekommen. „Aufgrund des Krieges in der Ukraine und den daraus resultierenden Lieferengpässen bei Kabelsträngen standen unsere Lkw-Werke im Zeitraum März und April sechs Wochen still“, bestätigt ein Sprecher von MAN Truck & Bus aus München auf Nachfrage. „Mittlerweile ist die Produktion schrittweise wieder angelaufen. Die Fertigung individualisierter Kabelstränge für Spezialfahrzeuge bleibt aber noch mit Herausforderungen behaftet. Ukrainische Zulieferstrukturen für Lkw-Kabelstränge werden aktuell vor allem in anderen Ländern dupliziert. Aufgrund der Komplexität der Produkte dauert diese Duplizierung bis zu einem vollen Hochlauf der Produktion mit kompletter Fertigungs-Varianz allerdings mehrere Monate. Vor diesem Hintergrund waren und sind Verzögerungen in der Auslieferung von Fahrzeugbestellungen leider nicht zu vermeiden.“

Tausende Fahrzeuge stehen einfach herum

Laut Medienberichten kann derzeit Daimler Truck sogar zahlreiche Lastwagen gar nicht ausliefern, weil Fahrer fehlen. Beim weltgrößten Lastwagenbauer stünden viele fertige Lastwagen im Lager, weil Kunden schlicht keine Fahrer haben. „Unser Finanzvorstand Jochen Goetz hatte das von Ihnen genannte Thema letzte Woche anlässlich der Veröffentlichung unseres Q2-Ergebnisses eingeordnet“, sagt eine Sprecherin der Daimler Truck AG ebenfalls auf Nachfrage. „Derzeit liegt der Fahrzeugbestand in unseren Werken vorübergehend höher als gewöhnlich. Dabei handelt es sich zu einem Großteil um fertiggestellte Fahrzeuge für Kunden. Wie Jochen Goetz erläutert hatte, liegt das hauptsächlich an den bekannten begrenzten Transportkapazitäten (Fahrermangel). Unsere Produktion läuft aktuell planmäßig und unsere Auftragslage im Lkw-Geschäft und somit die Nachfrage unserer Kunden ist weiterhin sehr gut. Die Fahrzeuge werden sobald möglich an unsere Kunden übergeben. Wir arbeiten intensiv daran, die Auswirkungen für sie so gering wie möglich zu halten.“

Warnung des BGL

Dazu zitiert das Handelsblatt die mittlerweile in allen Medien festgeschriebene Schätzung des Bundesverbandes Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL), dass deutschlandweit im Transportgewerbe 60.000 bis 80.000 Fahrer fehlen. „Viele Transportunternehmen müssten mittlerweile Transportaufträge ablehnen und Fahrzeuge stilllegen, da für deren Betrieb schlichtweg kein Personal verfügbar sei“, wird auch Dirk Engelhardt, Vorstandssprecher des Bundesverbandes Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) zitiert. Aus der Transportbranche selbst ist nach einer Blitzumfrage des Autors zu hören, dass manche Firmen ihre Lkw nicht mehr finanziert bekommen und Firmen eben auf Grund des Fahrermangels Fahrzeuge deswegen nicht mehr abnehmen können oder wollen. Einfach sei das allerdings nicht. „Es hängt von der jeweiligen Vertragssituation ab, ob dem Käufer oder Leasingnehmer die Möglichkeit eingeräumt wurde, vom Vertrag zurückzuzutreten“, sagt der Anwalt Harry Binhammer aus dem Haus des Rechts in Heilbronn.

Da zudem in vielen Speditionen wegen des bekannten Fahrermangels jeder noch real vorhandene Fahrer derzeit damit zu tun hat, einen Teil der aktuell boomenden aber teils nicht abzuleistenden Aufträge der Kundschaft irgendwie noch mitzumachen, bleibt vor allen in den großen Flotten kaum Zeit, das eigene Personal dazu abzustellen, die Lkw selbst abzuholen. Und da gleichzeitig die Frachtführer, die sich auf Lkw-Überführungen mit Spezialfahrzeugen konzentriert haben, über Fahrermangel klagen, bringen nun sogar teilweise die Händler beim Kundenbesuch die bestellten Fahrzeuge gleich mit. Es ist das perfekte Chaos.

Drohende Probleme mit den Ausnahmegenehmigungen

„Wie die gesamte Transport- und Logistikbranche macht auch MAN Truck & Bus der allgemeine Mangel an Fahrerinnen und Fahrern zu schaffen“, so der Sprecher weiter. Hinzu komme, dass aktuell eine Überschreitung der maximal zulässigen Fahrzeughöhe von 4,0 Metern bei einzelnen Transporten (z.B. Sattelzugmaschinen, Landmaschinen) bis 4,30 Metern mit Sondergenehmigungen möglich sind. Diese Ausnahmen werden von der Nfz-Industrie überwiegend genutzt, um Neufahrzeuge auszuliefern. Bisher war die Ausstellung einer Dauerausnahmegenehmigung bis zu einer Höhe von 4,30 Metern für den Transport auf der Straße möglich. Die Gültigkeit dieser Ausnahmegenehmigung liegt bisher bei drei Monaten, teilweise, je nach Bundesland, sogar bei einem Jahr. In allen Bundesländern soll zukünftig aber nur noch 4,25 Meter als Maximalhöhe für Dauerausnahmegenehmigungen möglich sein. Sollten zukünftig diese 4,25 Meter als Maximalhöhe definiert werden, hätte dies massive Auswirkungen auf die gesamten Transportprozesse - und das nicht nur bei MAN. „Dies würde folglich dazu führen, dass zukünftig nur noch ein neuer Lkw auf den Auflieger geladen werden kann, was einen doppelten Transportaufwand bedeutet und kritisch auch mit Blick auf die CO2-Emissionen zu sehen ist. Gleichzeitig würde dies die ohnehin schon schwierige Situation aufgrund des oben beschriebenen Fahrermangels nochmals deutlich verschärfen, da ein Transport auf Achse aufgrund der Grenze von 1.000 gefahrenen Kilometern für Neufahrzeugen ebenfalls nicht möglich ist.“

Überlastete Überführungsfahrer

Auch ein spezieller Teilbereich der Fahrzeuglogistik ist betroffen: die Überführungsfahrten nur mit Personal. Hier gibt es, ganz legal, Ein-Mann-Unternehmer, die ein rotes Kennzeichen haben, einen neuen Lkw vom Werk zum Kunden bringen und für diese Dienstleistung bezahlt werden. Weiter gibt es einige kleinere Betriebe mit festangestellten Fahrern sowie zwei marktbeherrschende großen Überführer, die einerseits MAN und andererseits Daimler und Iveco betreuen. Da in den Werken die Lkw auf Halde stehen und außerhalb der eingespielten Überführungslogistik geraten sind, sind auf Grund der chaotischen Gemengelage offenbar auch die Überführungsfahrer heillos überlastet.

Unterschiedliche Arbeitsbedingungen

Voraussetzung für den Job sind grundsätzlich unter anderem gute Deutschkenntnisse, seriöses Auftreten, Zuverlässigkeit und der Umgang mit der Bahncard, da die Rückkehr zum Standort individuell ohne Lkw erfolgt. Bei mehreren Lkw für einen Kunden oder in die Häfen fährt dann schon mal ein Sprinter mit bis zu acht Sitzen hinterher, um die Crew abzuholen. Ab einer bestimmten Größe von eigenen Fahrern können diese leichter Rücktransporte auch von anderen Herstellern übernehmen und anders kalkulieren - also günstiger als ganz kleine Betriebe. Diese konzentrieren sich aktuell gerne auf individuelle Kunden, da diese außerhalb des Massengeschäfts offensichtlich besser zahlen und auf längeren Touren die Kosten für ein Hotel übernehmen. Und so gibt es auch in diesem Segment unterschiedliche Arbeitsbedingen vor allem bei den Subunternehmern, die es auch in dieser Branche gibt – natürlich ebenfalls aus Osteuropa.

Ausnahme für Überführungsfahrten

Eine Ausnahme für Überführungsfahrten besteht bei den Lenk- und Ruhezeiten lediglich für noch nicht zum Straßenverkehr zugelassene (Neu-) Fahrzeuge. Götz Bopp, Stuttgarter Experte für Compliance-Management und Sozialvorschriften, stellt klar: "War ein Fahrzeug in der Vergangenheit bereits zugelassen oder ist es im Moment der Überführung zugelassen, sind Überführungen grundsätzlich aufzuzeichnen. Wenn ein selbstständiger Unternehmer die Überführung durchführt, muss er alle rechtlichen Vorgaben einhalten, also neben der Aufzeichnung selbst und der lückenlosen Nachweisführung für die letzten 28 Kalendertage insbesondere sicherstellen, dass er sich am Fahrtenschreiber mit der Unternehmenskarte an- und auch wieder abmeldet und vor allem die Massenspeicherdaten sichert, zum Beispiel durch entsprechende Download-Hardware."

Das gilt natürlich auch, wenn der Fahrer, der die Überführung durchführt, als abhängig Beschäftigter tätig ist. Dann muss ihm sein Arbeitgeber die Unternehmenskarte und die eventuell notwendigen Gerätschaften für den Download der Daten zur Verfügung stellen und ihn in die Nutzung einweisen. „In der Gesamtbetrachtung ist eine aufzeichnungspflichtige Überführungsfahrt fahrpersonalrechtlich mit dem Einsatz eines Mietfahrzeuges vergleichbar“, sagt Bopp. „Da Überführungen in aller Regel unbeladen stattfinden, muss der Fahrer keine Qualifikation nach dem Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz nachweisen können, da dessen Regelungen in Deutschland nur dann gelten, wenn eine beladene Beförderung durchgeführt wird.“

Umfrage

Um sich über die chaotische Gemengelage des Nutzfahrzeugmarktes ein genaues Bild zu verschaffen, lädt Sie die Redaktion der trans aktuell ein, sich noch bis zum 25. August an einer Blitzumfrage zu beteiligen.