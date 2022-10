Krone Dr. Bernard Krone verstorben

Dr. Bernard Krone galt als Visionär und Macher. Nach Angaben des Unternehmens ließ er sich in seinem Wirken dabei zeitlebens von dem Philosophen Dante Alighieri inspirieren. Der Satz „Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig an und handelt“, wurde dabei zu seinem Lebensmotto.

Nach Angaben des Emsländer Unternehmens, das sowohl im Transportsegment als auch in der Landtechnik als feste Größe etabliert ist, entwickelte Dr. Bernard Krone das Unternehmen kontinuierlich weiter. Dabei traf er wegweisende Entscheidungen zur Diversifizierung des Unternehmens. Dazu gehörten, neben dem Einstieg in den Nutzfahrzeugbereich auch die Etablierung der Selbstfahrtechnik in der Landtechnik und die Spezialisierung auf die Futtererntetechnik. So gestaltete er laut der Krone Gruppe über viele Jahrzehnte hinweg das Unternehmen, entwickelte Produkte und stellte Weichen, bevor er sich 2010 offiziell aus dem operativen Geschäft zurückzog und das Ruder an seinen Sohn Bernard Krone übergab.

Dr. Bernard Krone: eine Unternehmerpersönlichkeit, die Spuren hinterließ

Das Engagement von Dr. Bernard Krone wirkte nach Angaben von Krone weit über die Unternehmensgrenzen hinaus. Mit ganzer Kraft brachte er sich auch in der Verbandsarbeit ein: bei der IHK, in der Landmaschinen- und Ackerschlepper Vereinigung (LAV), als Präsident des Europäischen Verbands der Landmaschinenhersteller (CEMA), im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), als langjähriger Vizepräsident des Verbands der Automobilindustrie (VDA) sowie als Vorsitzender der Herstellergruppe „Anhänger, Aufbauten und Busse“.

Dr. Bernard Krone mit zahlreichen Ehrungen

Die Leistungen von Dr. Bernard Krone wurden vielfach gewürdigt. Zu den Ehrungen zählten der Ehrendoktortitel der Technischen Universität Carolo Wilhelmina Braunschweig, die Tilo-Freiherr-von-Wilmowsky-Medaille für „langjährige wertvolle Impulse zum Wohle der in der Landwirtschaft beschäftigten Menschen“ und die Max-Eyth-Denkmünze in Gold. Der damalige niedersächsische Ministerpräsident Christian Wulff überreichte Dr. Bernard Krone persönlich das Verdienstkreuz am Bande des Niedersächsischen Verdienstordens und der Ministerpräsident Stephan Weil das Verdienstkreuz 1. Klasse des Landes Niedersachsen. Er wurde zudem mit der Emsland-Medaille ausgezeichnet, mit der Grashof-Denkmünze – der höchsten Auszeichnung des Vereins Deutscher Ingenieure – und mit dem „Großen Wagen“ des Bundesverbandes Güterverkehr Logistik und Entsorgung (BGL). Der VDA ernannte ihn 2013 zum Ehrenmitglied.