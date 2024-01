Kögel mit hehren Zielen Nachhaltigkeit im Fokus

1/10 Kögel will seinem Unternehmensslogan "Because we care" allumfassend Leben einhauchen. Am Tegernsee machte der Fahrzeugbauer vor Pressevertretern klar, was das für Produktentwicklung, Mitarbeiterführung und Fertigung bedeutet – und warum die künftigen CO2-Regularien der EU trotzdem ein Problem darstellen. Foto: Kögel