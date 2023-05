Knapp 1.400 Kilometer emissionsfrei Quantron zeigt neuen H2-US-Truck

Quantron US, eine Tochter der bei Augsburg ansässigen Quantron AG, hat auf der Messe „Advanced Clean Transportation Expo“ in Kalifornien seinen neuen Brennstoffzellen-Lkw für den US-Markt vorgestellt. Standesgemäß rollt der Zero-Emission-Truck als Hauber vor. An Bord hat der Class-8-Truck (36 Tonnen Gesamtgewicht) 100 Kilogramm Wasserstoff. Quantron geht von einer Reichweite von 750 bis 850 Meilen aus (bis zu 1.360 Kilometer). Ein Tankvorgang dauert laut Quantron mit etwa 10 bis 15 Minuten ähnlich lang wie bei einem Diesel-Lkw und damit deutlich kürzer als beim Batterie-Lkw. „Nachdem wir in Europa erste Erfolge erzielt hatten, begannen wir, das enorme Potenzial für Wasserstoff im Transportsektor in Nordamerika zu analysieren", sagte Michael Perschke, CEO der Quantron AG. „Die nordamerikanischen Unternehmen sind auf schwere Ladungen über lange Strecken angewiesen. Da wir in Europa mit unserer Benchmark-Reichweite von 700 Kilometern bereits technisch führend sind, haben wir diese DNA auf die USA übertragen und einen Partner gesucht, der eine nachweisliche Erfolgsbilanz vorweisen kann – mit einer unbestrittenen Marktführerschaft von fast 40 Stationen allein in Kalifornien. Wir wollten den Markteintritt in USA mit dem Markt- und Technikführer für Tankkapazitäten gestalten, und damit war First Element die erste Wahl.“

Lkw wird zur Dienstleistung mit Preis pro Meile

Für die Versorgung der Lkw mit Wasserstoff hat Quantron also zugleich seine Zusammenarbeit mit dem Anbieter FirstElement Fuel verkündet. So wolle man den Kunden Zugang zu deren Wasserstoffnetzwerk bieten. Außerdem wolle man so das Angebot Quantron-as-a-Service stärken, ein 360-Grad-Service mit Abrechnung pro Meile, der Flottenbesitzern Zugang zu allem biete, was für die Umstellung der Flotte auf Wasserstoff erforderlich sei.

„Bei QUANTRON geht es darum, Flottenbetreibern den Übergang zu klimafreundlicher Mobilität zu erleichtern", sagt Rick Haas, Präsident und CEO von Quantron US. „Durch die Zusammenarbeit mit FirstElement Fuel sind wir in der Lage, die Herausforderung der modernen Infrastruktur zu meistern, die das Potenzial alternativer Energiequellen einschränkt – den Zugang zu einem zuverlässigen Tankstellennetz. Das Wasserstoff-Tankstellennetz von FirstElement wird es Fahrern ermöglichen, schnell aufzutanken und wieder auf die Straße zu kommen, genau wie sie dies heute mit Diesel tun, nur dass sie jetzt mit emissionsfreiem Kraftstoff fahren."

Wasserstoff-Welt muss einfach funktionieren

Joel Ewanick, CEO von FirstElement Fuel fügt an: „Wasserstoffbetankung muss zuverlässig und unkompliziert sein, und unser Netzwerk wird den Kunden von Quantron diesen Komfort bieten, damit sie diese Erfahrung vielen weiteren Betreibern ermöglichen können. Brennstoffzellen werden in der Zukunft der emissionsfreien LKW eine große Rolle spielen und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Quantron als erstem von hoffentlich vielen Partnern, die uns beim Aufbau unseres Tankstellennetzes in ganz Nordamerika helfen werden."