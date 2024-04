Iveco kämpft um Bundeswehr-Auftrag Jobs am Standort Ulm sichern

Aufregung in Ulm wegen eines Militärauftrags: Die Bundeswehr schreibt momentan den Auftrag für ein „Spähfahrzeug Next Generation“ aus. Eigentlich hatten Iveco und Hensoldt (der Rüstungskonzern hat auch einen Standort in Ulm) vereinbart, sich als Kooperationspartner an der Ausschreibung zu beteiligen. Doch inzwischen will sich nach Darstellung des Konzernbetriebsrats der Iveco Group der Partner Hensoldt ausklinken. Iveco hatte sich große Hoffnungen gemacht, bei der Ausschreibung zum Zuge zu kommen, da von der Bundeswehr unter anderem ein „amphibisches Fahrzeug“ gefordert wäre – was bei Iveco (mit zahlreichen Komponenten aus der Lkw-Serienfertigung) bereits im Portfolio ist und unter anderem an die US-Marine geliefert wird. Das Problem: Ohne Partner kann sich Iveco nicht an der Ausschreibung beteiligen.

Militärfahrzeuge Die PS-Könige im Lkw-Fuhrpark der Bundeswehr

Betriebsrat will Jobs in Ulm sichern und Auftrag in die Region holen

Wilfried Schmid, Vorsitzender des Gemeinschaftsbetriebsrats am Standort Ulm, versucht deshalb kurz vor Ende der Ausschreibungsfrist, auf die schwierige Situation aufmerksam zu machen. Sein Argument dabei: „Gerade nach dem Verkauf der Magirus GmbH an einen Finanzinvestor wäre der Bundeswehr-Auftrag eine Chance zur Beschäftigungssicherung hier in Ulm. Zudem würden sicherlich auch mittelständische Firmen in der Region als Zulieferer und Dienstleister davon profitieren. Soweit wir wissen, bieten die Wettbewerber Fahrzeuge an, die ganz oder teilweise in Übersee gefertigt werden. Wir sind der Meinung, dass man in Zeiten, in denen in Deutschland mehr in die Rüstung investieren müsse, als Unternehmen mit inländischer Montage zumindest die Chance bekommen sollte, sich an der Ausschreibung zu beteiligen, was nur in Form der bereits verabredeten Kooperation möglich ist. Daran müsste nach unserer Auffassung auch die Bundesregierung ein Interesse haben, die Miteigentümerin der Hensoldt AG ist.“

In kürzester Zeit mehr als 1.000 Unterschriften gesammelt

Deshalb initiierte der Betriebsrat kurz vor Ostern eine Unterschriftenaktion, bei der schnell mehr als 1.000 Unterschriften zusammenkamen. Schmid: „Wir wollen, dass sich Iveco und Hensoldt wie ursprünglich geplant mit einem Angebot an der BW-Ausschreibung beteiligt und wir so eine Chance auf neue Jobs hier im Ulmer Donautal und in Deutschland haben.“