Nicht nur der Iveco S-Way, auch der Daily startet mit Neuerungen in den Sommer 2021 – allen voran die intelligente Air-Pro-Luftfederung. Sie erfasst in Echtzeit den Straßenzustand und die Fahrzeugbeladung und steuert in der Folge jeden Stoßdämpfer einzeln an. Um bis zu 25 Prozent reduzieren sich laut Hersteller damit die Vibrationen, der Neigungswinkel in Kurven geht gar um 30 Prozent zurück. Der Fahrer kann über einen Drehregler neben dem Auto-Modus auch eine weiche Soft- und eine härtere Load-Einstellung für Fahrten mit voller Beladung anwählen. Außerdem profitiert er von einer in weniger als zehn Sekunden einstellbaren Ladehöhe für Be- und Entladevorgänge. Weiteres Feature: die Memory-Funktion, mit der häufig genutzte Ladehöhen eingespeichert werden können.

Ebenfalls eine Memory-Funktion kommt in den neuen Sitzen des Daily zum Einsatz. In Sitzkissen, Rückenlehne und Kopfstütze ist hier ab sofort Memory-Schaum verarbeitet, der Druckspitzen um bis zu 30 Prozent reduzieren soll. Die Seitenteile wiederum wurden für einen besseren Halt in Kurven um 15 Millimeter verlängert, die vorderen Sitzkissen für lange Beine länger und dicker aufgestellt. Seitenwangen und Hebel hat Iveco zudem so optimiert, dass sie das Ein- und Aussteigen beispielsweise in der Paketzustellung erleichtern.

Mehr Drehmoment, niedrigerer Verbrauch

Im Antriebskapitel fährt Iveco ein neues Sechsgang-Schaltgetriebe vor, mit dem sich der 2,3-Liter-Motor (116-156 PS) mit der Kupplung des 3,0-Liter-Aggregats (160-207 PS) kombinieren lässt. Das soll den Transporter robuster aufstellen und die Lebensdauer um bis zu 18 Prozent erhöhen. Da das Wartungsintervall des Getriebes zudem auf 350.000 Kilometer steigt, ist kein Ölwechsel mehr erforderlich – was laut Iveco die Wartungs- und Reparaturkosten um bis zu vier Prozent reduziert. Dazu gesellt sich im Falle des 2,3-Liter-Diesels in Kombination mit der Handschaltung eine Erhöhung des Drehmoments um bis zu 15 Prozent und eine Kraftstoffeinsparung um bis zu sechs Prozent.

Sowohl die Daily mit Gasmotor als auch die Varianten mit Dieseltriebwerken erfüllen zudem die Euro 6d final und die Euro 6e Abgasnorm. Laut der Angaben des Herstellers werden damit die Emissionsgrenzwerte unter realen Bedingungen und während der gesamten Lebensdauer eingehalten. Grundlage hierfür ist ein neues, zweistufiges SCR-System. Einfluss auf das Layout des Fahrgestells soll die neue Abgasnachbehandlung allerdings nicht haben – so ist dafür nicht mehr Platz nötig als bisher, Aufbauten sollen also weiter leicht zu realisieren sein.

Auch für den Daily: der Iveco Driver Pal

Neben diesen technischen Neuheiten verfügt der neue Iveco Daily zudem ebenso wie der S-Way über den Driver Pal. Dieser auf Amazon Web Services (AWS) aufbauende Sprachassistent ermöglicht dem Fahrer die Interaktion mit dem Transporter und seinen Systemen wie dem Infotainment und der Navigation ganz einfach per Sprachbefehl.

Damit lassen sich nicht nur gewünschte Songs abspielen, auch der Kalender kann abgerufen werden und Daten zu Parkplätzen, dem Wetter, dem Verkehr und Tankstellen. Auch die Fahrstilbewertung und alle Flottenmanagementfunktionen sind ansteuerbar. Und mehr noch: Sogar die Kommunikation mit anderen Fahrern auf der gleichen Route oder in der Nähe des Ziels ist über den My-Community-Skill möglich, der wie ein digitales CB-Funkgerät funktioniert, frei übersetzen kann und auch Fahrer anderer Marken zur Verfügung steht.