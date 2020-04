Der auf trimodale Lösungen spezialisierte Logistikdienstleister Neska will in Sachen Digitalisierung weiter vorangehen. Deshalb setzt das Schifffahrts- und Speditionskontor mit Hauptsitz in Duisburg künftig auf die Logistic Suite aus dem Hause Brabender. Der Experte für Transport-Management-Systeme (TMS) und Telematik aus dem schweizerischen Unterägeri soll dazu die Workflows für ein effizientes Zusammenspiel von Menschen, Aufträgen und Infrastruktur papierlos in einem System abbilden.

Herausfordernde Abläufe

„Wir gehen bei der Implementierung unserer Software immer prozessorientiert vor. Bei Neska hat uns schon im Auswahlprozess beeindruckt, wie solide das Unternehmen seine sehr komplexen Prozesse unter die Lupe nimmt“, erklärt Thomas Brabender, CEO und Gründer der Brabender Group. Ganz einfach dürfte die Umsetzung dennoch nicht werden. Besonders herausfordernd sind nach Einschätzung der Neska-Verantwortlichen die komplexen und teils mehrstufigen Logistik­abläufe. Die Verantwortlichen sehen sich aber bereits auf dem richtigen Weg. „Die Logistic Suite kann unsere kundenorientierten Abläufe flexibel abbilden. Das war für uns ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl“, berichtet Neska-Geschäftsführer Stefan Hütten.

Intuitive Nutzung

Und Dr. Jan Zeese, ebenfalls Geschäftsführer bei Neska, ergänzt: „In der Software steckt ein hohes Prozessverständnis. Die Masken überzeugen mit intui­tiver Nutzerführung und lassen sich vom Anwender individuell zusammenstellen. Wir machen mit dieser Lösung den nächsten Schritt in eine digitale Zukunft.“

Ziel des Projekts ist es nun, die multimodalen und kunden­orientierten Konzepte für Beschaffungs- und Distributionslogistik in einer einheitlichen, zuverlässigen und komfortablen Umgebung zu digitalisieren. Die Brabender Logistic Suite soll dazu mit ihrer NET-Technologie und einem flexiblen Scripting alle Prozesse so weit wie möglich automatisieren. Die Funktionen als Transport-Management-System sowie als Warehouse-Management-System (WMS) kämen bei Neska zum vollen Einsatz, erklärt Brabender.

Cockpit schafft Überblick

Die Softwarelösung wird in den kommenden zwei Jahren sukzessive über die elf Standorte von Neska hinweg ausgerollt. Zusätzlich ist auch Brabender ­control it Teil des Auftrags. Dabei handelt es sich um eine speziell für Logistikcontrolling entwickelte Business-Intelligence-Lösung. Sie liefert Neska dann in Echtzeit in einem kennzahlenbasierten Cockpit einen Überblick über alle operativen Vorgänge.

Die Unternehmen

Brabender

Thomas Brabender hat die Brabender Group vor mehr als 20 Jahren gegründet

Mehr als 30 Experten, die alle aus der ­Speditionswelt kommen, arbeiten an dem TMS Brabender Logistic Suite

Der Hauptsitz befindet sich in Unterägeri in der Schweiz

Deutsche Niederlassungen gibt es in ­Düsseldorf und Konstanz

Neska