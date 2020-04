Hilfe für kommunale und private Entsorger: Telematiker Couplink bietet in der Coronakrise seine Software kostenlos an.

Mit der Coronakrise geht nun – zumindest in einigen Regionen – bereits eine Müllkrise einher. So bleiben in manchen Städten die Tonnen ungeleert. Aufgrund von Corona-Erkrankungen fehlen Fahrer, die Entsorgerfahrzeuge müssen stehen bleiben – mit den entsprechenden Folgen für die Bürger. Der Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung (BVSE) berichtet aktuell von enormen Auswirkungen der Coronapandemie auf die Entsorgungswirtschaft. „Unsere Mitgliedsbetriebe unternehmen bisher alles, um die Entsorgungsstrukturen intakt zu halten. Teilweise sind jedoch auch unsere Unternehmen von Krankheitsfällen beziehungsweise Quarantäneregelungen betroffen, dann muss improvisiert werden“, erklärt BVSE-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock.

Damit der Müll nicht liegen bleibt

Dieses Dilemma hat der Tele­matik- und Softwarespezialist Couplink zum Anlass genommen, seine Lösung „couplinkyourfleet Entsorger“ bis zum Jahresende kostenlos anzubieten. „Wir sind glücklicherweise in einer Branche tätig, die nicht unmittelbar von der Coronakrise betroffen ist. Gerade deswegen empfinden wir es als unsere Pflicht, uns uneigennützig für die Gesellschaft zu engagieren. Dazu zählt auch, anderen Unternehmen dabei zu helfen, ihre Geschäfte aufrechtzuerhalten“, erklärt Couplink-Vorständin ­Monika Tonne. Die Couplink-­Lösung kommt nun unter anderem bei Pre Zero, ehemals Tönsmeier, zum Einsatz – einem der Großen in der Branche mit rund 1.100 Fahrzeugen. Zu „couplink­yourfleet Entsorger“ gehören etwa Prozesse wie Auftragsübermittlung, Routenvorgabe und auch eine Schüttungsprotokollierung. Wie umfangreich diese Komplettlösung ist, hat sie bereits mehrere Male beim Deutschen Telematik Preis erfolgreich unter Beweis gestellt, der vom ETM Verlag, in dem die trans aktuell erscheint, vergeben wird.

Telematik-App für Händler und Restaurants

Darüber hinaus hat sich Coup­link dazu entschlossen, auch lokalen Einzelhändlern und Restaurants unter die Arme zu greifen. Sie dürfen auf Anfrage die Lieferservice-App Smartmatics kostenlos nutzen, damit sie ihre Kunden weiterhin etwa mit Büchern, Blumen oder Essen versorgen können. Über die App behält der Händler den Gesamtüberblick: Er koordiniert die Bestellungen, bringt Fahrziele in eine effiziente Reihenfolge und leitet die Aufträge an die mobilen Endgeräte der Fahrer weiter. Auf ihnen zeigt die Smartmatics-App unter anderem die anzufahrenden Adressen an, zu denen die Fahrer automatisch per Google Maps navigiert ­werden.

