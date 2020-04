Von wegen Saftladen – der Getränkehersteller Eckes-Granini setzt auf Echtzeit-Tracking mit der Plattform von Shippeo. Das Unternehmen will so mittels Big Data und Künstlicher Intelligenz (KI) die betriebliche Effizienz steigern, gleichzeitig den Kohlendioxid-Ausstoß verringern sowie den Circulus vitiosus, also den fehlerhaften Kreis zwischen Einzelhändlern und Transporteuren, erfolgreich schließen. In dem vorliegenden Projekt hat Eckes-Granini daher unter anderem den Lebensmittel-Vollsortimenter Kaufland mit an Bord. In den nächsten drei Jahren soll die Shippeo-Plattform nun eine „vollständige Transparenz über die 35.000 Lieferungen zu den 650 Kundenstandorten“ herstellen.

Telematiklösungen angebunden

Möglich ist das unter anderem dadurch, dass Shippeo mehr als 300 Telematiklösungen ans eigene System mit Schnittstellen angebunden hat. Zudem arbeitet die Plattform nach eigenen Angaben mit mehr als 68.000 Spediteuren in 20 Ländern zusammen. Mit Big Data und dem Einsatz von KI werden so die zu erwartenden Ankunftszeiten (ETA) vorhergesagt und entsprechend über die Plattform an die Supply-Chain-Beteiligten übermittelt. „Bei dieser wachsenden Zahl von Verbindungen wird es umso wichtiger, sicherzustellen, dass die Qualität der Daten, die wir für unsere Kunden sammeln und an die Oberfläche bringen, objektiv und zuverlässig ist“, erklärt Lu­cien Besse, COO und Mitbegründer von Shippeo.

In Echtzeit planen

Eine Expertise, von der nun auch der Getränkehersteller aus Nieder-Olm profitieren möchte. Denn die Möglichkeit, mit Shippeo vorausschauend und in Echtzeit Einblicke in die Warenlieferung zu gewinnen, bietet Eckes-Granini nach eigener Einschätzung gleich mehrere Vorteile: mehr Effizienz durch kürzere Ladezeiten und verbesserte Abläufe an den Stand­orten von Eckes-Granini. Durch proaktive ETA-Benachrichtigungen kommt es für die Einzelhändler zu weniger Wartezeit an ihren Entladestellen. Im Umkehrschluss kommt es bei den Transporteuren zu geringeren Standzeiten und zu weniger Leerfahrten. In dem Fall gibt es also nur Gewinner.

Die Unternehmen

Eckes-Granini

Die Eckes-Granini Group ist eine internationale Firmengruppe für alkoholfreie fruchthaltige Getränke

2018 erzielte die Gruppe einen Jahresumsatz von 985 Millionen Euro und verkaufte 908 Millionen Liter an Getränken

Eckes-Granini beschäftigt mehr als 1.700 Mitarbeiter, die Zentrale befindet sich in Nieder-Olm

Shippeo