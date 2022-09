Intelligentes Fuhrparkmanagement Mit AI mehr aus der E-Flotte rausholen

Können Unternehmen ihre Nutzfahrzeugflotte eins zu eins auf E-Mobilität umstellen?

Nein, das ist nicht möglich. Da der Energieverbrauch eines Elektrofahrzeugs um das Vier- bis Zehnfache schwankt, müssen Flottenbetreiber extrem konservativ vorgehen, um sicherzustellen, dass ein Elektrofahrzeug die täglichen Routen zuverlässig bedienen kann, ohne dass die Batterie leer ist. In der Regel kann ein Flottenbetreiber ein Elektrofahrzeug nur auf Strecken mit der Hälfte der vom Hersteller angegebenen Reichweite einsetzen, was zu einer geringen durchschnittlichen Tageskilometerleistung für jedes Fahrzeug führt. Entsprechend brauchen Flottenbetreiber mehr E-Fahrzeuge, um ein einzelnes Dieselfahrzeug zu ersetzen. In der Regel liegt das Ersatzverhältnis bei 1,4 bis 1,6.

In der Folge steigen Anschaffungs- und Betriebskosten. Können Unternehmen entgegensteuern?

Ja, hier gibt es einige Punkte, die berücksichtigt werden sollten, um sowohl die Betriebs- als auch Investitionskosten zu senken. So können Unternehmen mit der AI (Künstliche Intelligenz) von WideSense zum Beispiel den Energieverbrauch eines bestimmten Fahrzeugs mit dem vorher festgelegten Fahrer und Route sowie dem Zeitpunkt der Fahrt mit einer Genauigkeit von mehr als 95 Prozent vorhersagen. Mit dieser Vorhersage ist es möglich, Fahrzeuge und Fahrer den Routen zuzuordnen, bei denen sie den geringsten Energieverbrauch haben. Das maximiert das Unternehmen die Länge der Strecke, die jedes Fahrzeug pro Tag fahren kann. Darüber hinaus optimiert unsere AI die Ladezeitpunkte und erhöht gleichzeitig die tägliche Fahrzeugauslastung. Die Folge: Eine höhere Auslastung der einzelnen Elektrofahrzeuge führt zu einem geringeren Austauschverhältnis von Diesel- und Elektrofahrzeugen. Die Flotte benötigt weniger Elektrofahrzeuge für eine bestimmte Arbeitslast, was die Investitionsausgaben für die Elektrifizierung reduziert.

Welche Lösung bietet WideSense Flottenbetreibern bei der Einführung von Elektrofahrzeugen?

WideSense bietet einen sogenannten EV Fleet Operations Support Service an. Das ist eine webbasierte Software, die sich in die bestehende betriebliche IT-Infrastruktur integrieren lässt. Die Software bietet unter anderem optimale Tagespläne für die Zuweisung und den Einsatz der Elektrofahrzeuge für die Tagesrouten und -fahrpläne sowie Ladepläne für jedes Fahrzeug. Natürlich unter Berücksichtigung der vorhandenen Ladeinfrastruktur.

Was ist, wenn sich äußere Bedingungen wie Wetter oder höhere Zuladungen während der Tour ändern?

Passiert das, erhalten die Fahrer über die Echtzeitüberwachung ihrer Batterielaufleistung entsprechende Empfehlungen bzw. Warnungen. Gleichzeitig sehen die Mitarbeiter in der Disposition in Echtzeit den tatsächlichen Energieverbrauch jedes Fahrzeugs im Vergleich zur Energieverbrauchsprognose sowie eine Kartenansicht des aktuellen Standorts und des Routenverlaufs des Fahrzeugs anzeigen.

WideSense setzt bei der Flottenoptimierung auf „digitale Zwillinge“. Was hat es damit auf sich?

Digitale Zwillinge sind eine patentierte Technologie der modellbasierten künstlichen Intelligenz – in unserem Fall handelt es sich um digitale Zwillinge von E-Fahrzeugen. Sie erfassen das Verhalten des Fahrzeugs, der Fahrzeugkomponenten und der Fahrweise des Fahrers unter realen Fahrbedingungen. Der digitale Zwilling erstellt in Echtzeit präzise Vorhersagen des Energiebedarfs für jede Route und jeden Zeitplan. Diese werden zusammen mit weiteren aktuellen Infos wie Verkehr, Wetter, Streckentopografie usw. in eine, sagen wir, Optimierungsmaschine eingespeist, um dann die optimalen täglichen Einsatz- und Ladepläne zu erstellen.

Vielen Dank, für das interessante Interview.

Sie möchten mehr über WideSense wissen? WideSense ist auf der IAA Transportation in Hannover in Halle H20 Stand A2074. Wer will, kann direkt hier einen Termin vereinbaren. Oder per Mail unter: info@widesense.net.