Honold erwirtschaftet Rekordumsatz Hohe Investitionen für 2024 geplant

Der Logistiker und Immobilienentwickler Honold Logistik Gruppe hat das Geschäftsjahr 2023 mit einem Nettoumsatz von 280 Millionen Euro abgeschlossen. 2022 waren es noch 274 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus von 2,2 Prozent uns ist nach Unternehmensangaben zugleich ein Allzeithoch.

Honold Logistik Gruppe stellt sich für die Zukunft auf

Es sei trotz der schwächelnden Konjunktur gelungen, weiter mit den Kunden zu wachsen. „Wir wollen dieses starke Ergebnis nutzen, um uns für die Zukunft aufzustellen“, sagt Heiner Matthias Honold, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Honold Logistik Gruppe. In Kürze werde Honold den Bau eines Systemzentrum von 20.000 Quadratmeter im Rhein Main Gebiet starten. Für 2024 sei darüber hinaus die Neueinstellung von rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geplant. „Erfreulich ist auch, dass Honold inzwischen 80 Prozent des Strombedarfes aus eigenen Solaranlagen decken kann. Unser Ziel ist es, die Spitzen der solaren Stromerzeugung mit den Spitzen des Verbrauches möglichst gleichzuziehen und so den Anteil an selbst genutztem Strom weiter auszubauen“, erläutert Honold.

Das sind die Herausforderungen beim Lkw-Transport

Für den Geschäftsbereich Spedition sieht Honold einige Herausforderungen im Jahr 2024. Der wirtschaftliche Abschwung der deutschen Wirtschaft werde hier zum Problem. Die Situation im Bereich Transport verschärfe sich zudem unter anderem durch Eingriffe des Gesetzgebers, etwa die Erhöhung der Lkw-Maut. Im Geschäftsbereich Night Star Express profitiere Honold wenigstens von den früher getätigten Übernahmen der Standorte Frankfurt, Karlsruhe und Berlin. Dadurch könne das Unternehmen in zukunftsweisende Technologien investieren und betreibe inzwischen zwei batterieelektrisch angetriebene Lkw und plane darüber hinaus den Einsatz von Wasserstoff als alternativen Treibstoff für den Transportbereich.

Honold zeigt sich für 2024 optimistisch

Auch im Jahr 2024 erwartet Honold eine Fortsetzung des positiven Kurses. „Jetzt kommt uns zugute, dass wir differenziert und eigenständig in den Bereichen Transport, Logistik und Immobilienentwicklung aufgestellt sind und auf wirtschaftliche Entwicklungen in einzelnen Bereichen schnell reagieren können“, sagt Honold. Zugleich sieht er sie „Best in Technik“ bestätigt. „Speziell die letzten Jahre haben gezeigt, wie wichtig es ist, in die digitale Kompetenz des Unternehmens zu investieren.“

Lesen Sie auch