Hilfe für Hochwasser-Opfer Feiern und Spenden beim Truck-Grand-Prix

Kurz vor Beginn des Truck-Grand-Prix 2021 brach die ­Hochwasserkatastrophe über ­Rheinland-Pfalz und NRW ­herein. Kurz­entschlossen brachten die Rennteams ihre ­gesamte Verpflegung zum örtlichen Feuerwehrmagazin. Bald darauf verwandelte sich der Nürburgring in ­einen riesigen Bereitstellungsraum der Blaulichtorganisationen. Ein Jahr später steht das Ahrtal im Zeichen des Wiederaufbaus – und am Ring wird dafür ­gesammelt.

Erinnerungsfotos gehen Spende

So steht in der Müllenbachschleife ein ­„Charity Party Truck“ bereit. Am Freitag und Samstag legt dort ab 16.00 Uhr ein DJ auf. Gegen eine Spende an Flut­hilfe-­Ahr e.V. gibt es außerdem Bilder aus der Fotobox. Wer will, kann seine Schnappschüsse dann in dieser eigens angelegten facebook-Gruppe teilen: facebook.com/groups/charitypartytruck