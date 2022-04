Endlich ist es wieder soweit, nach zwei Jahren Pause: Fans und Truck Racer dürfen Mitte Juli wieder den ehrwürdigen Nürburgring unsicher machen. Und so viel Abwechslung wie der Truck-Grand-Prix bietet sonst kaum ein Motorsportevent. Der Truck-Grand-Prix am Ring bildet als eines von acht Rennen 2022 den Höhepunkt der Truck-Race-Saison. Das liegt nicht zuletzt am gekonnten und bewährten Mix aus packender Action auf der Rennstrecke, der großen Industriemesse im Infield und dem Musikfestival in der Müllenbachschleife.

Le Mans-Prototypen am Start

Zum ersten Mal geben sich in diesem Jahr auch Race Trucks der französischen Meisterschaft ein Stelldichein am Ring. Sie gehen beim Rahmenrennen Mittelrhein Cup an den Start. Eine Premiere feiert auch die neue Rennserie für Le Mans Prototypen, kurz LMP3.

„Wir freuen uns sehr, dass es nach zwei Jahren Pause endlich wieder los geht. Der diesjährige Truck-Grand-Prix mit Mittelrhein Cup und LMP3-Rennen lässt die Motorsport-Herzen höherschlagen. Dazu haben wir ein umfangreiches Rahmenprogramm auf die Beine gestellt“, blickt Marc Hennerici, Geschäftsführer vom Ausrichter ADAC Travel & Event Mittelrhein GmbH, voraus.

Gewohnt volles Programm abseits der Strecke

Doch auch abseits der Rennstrecke wird den Besuchern laut ADAC viel geboten. Am Freitag, 15. Juli finden mit dem ADAC/TÜV Rheinland TruckSymposium und dem Goodyear FIA ETRC-Innovation-Talk zwei hochkarätig besetzte Expertengespräche statt, bei denen Experten zu den Themen „Große Herausforderungen für Güterverkehr und Logistik - FahrerInnen, Antriebswende, Infrastruktur“ sowie „Goodyear FIA ETRC - Plattform für nachhaltige Technologien im Transport- & Nutzfahrzeugsektor“ aktuelle Branchenthemen beleuchten werden.

Dem Thema „Fachmangel Berufskraftfahrer“ widmet sich erstmalig auch eine Jobmesse, welche Berufsinteressierte mit zukünftigen Arbeitgebern zusammen-bringt. Die Messe im ring°boulevard ist öffentlich frei zugänglich.

Im Messepark findet wie gewohnt die große Industriemesse für die Nutzfahrzeugbranche statt. Auf rund 10.000 Quadratmetern präsentieren sich zahlreiche europäischen Lkw-Hersteller, Zulieferer und Spediteure der Öffentlichkeit.

Festival: Truck Stop ist zurück am Ring

Musikalische Highlights erwartet die Besucher am Freitag- und Samstagabend in der Müllenbachschleife, wo nach langer Zeit auch wieder die Country-Band Truck Stop dabei sein wird. Daneben sorgen die Lewinsky Coverband, die Crazy Crocodile Band, Brenner, Jessica Lynn, Nick Walker und Soulmatic dafür, dass es ordentlich etwas auf die Ohren gibt. Natürlich darf hierbei auch der Dauerbrenner Tom Astor nicht fehlen. Abgerundet wird das Motorsport-Spektakel wieder mit einem beeindruckenden Feuerwerk.

Ticketverkauf läuft auf Hochtouren

Der Ticketvorverkauf ist unter www.truck-grand-prix.de bereits gestartet. Dabei stehen verschiedene Ticket-Kategorien zur Wahl. Die Hauptkategorien sind Classic und Premium. Ein Tagesticket ist ab 16,10 Euro zu haben, das Wochenendticket kostet 44,60 Euro. Alle Tickets, die für 2020 und 2021 gekauft wurden, behalten auch in diesem Jahr ihre Gültigkeit.