ADAC Truck-Grand-Prix 2024 Prometeon SuperTruck Awards

Auch in diesem Jahr können die Fans im Vorfeld des Truck-Grand-Prix wieder über die schönsten Trucks am Nürburgring abstimmen, bei den Prometeon SuperTruck Awards.

Noch bis zum 8. Juli können die Fans auf den Instagram- und Facebook-Profilen des ADAC Truck-Grand-Prix (Facebook: @int ADAC Truck-Grand-Prix , Instagram: @int_adac_truckgrandprix ) ihre Stimme abgeben. Gewählt wird wieder in den drei Kategorien „Working Truck“, „Show-Truck“ und „History-Truck“.

Lesen Sie auch

Truck-Grand-Prix Die größte Party des Jahres

In diesem Jahr sponsert erstmals der Reifenhersteller Prometeon die Awards. „Wir sind begeistert, dieses Jahr am ADAC Truck-Grand-Prix teilzunehmen. Das Event bietet eine einmalige Gelegenheit, die innovativen Produkte unserer Serie-02-Reifen sowie unsere Verantwortung hinsichtlich Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu präsentieren“, sagt Tino Schunath, CEO von Prometeon Tyre Deutschland. „Mit dem Prometeon SuperTruck Award, welcher unser Streben nach Exzellenz und Innovation perfekt widergibt, feiern wir die Technologie der Nutzfahrzeugindustrie mit unseren Partnern und Teilnehmern.“ Laut Prometeon sollen beim Award wie schon in den vorigen Jahren „Trucks mit besonderer Ästhetik und Technologien ausgezeichnet werden.“

Laut ADAC stehen in diesem Jahr rund 1.200 Trucks zur Wahl. Die Sieger der drei Kategorien werden beim Truck-Grand-Prix am Freitagabend auf der StarGames Festival Bühne in der Müllenbachschleife geehrt.