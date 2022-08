Hamburger Hochbahn 100 eCitaro im Dienst

Die Hamburger Hochbahn will den Wechsel zu lokal emissionsfreien Antrieben in Rekordzeit schaffen: Schon 2030 soll die 1.100 Einheiten zählende Stadtbusflotte des größten ÖPNV-Betreibers in der Hansestadt umgestellt sein, also gänzlich ohne fossile Kraftstoffe wie Diesel auskommen. Eine Schlüsselrolle kommt dabei dem batterieelektrischen eCitaro zu – pünktlich zum 1. August hat die Hamburger Hochbahn den schon 100. Mercedes-Stadtbus dieser Art in Mannheim abgeholt. Zehn weitere eCitaro sind dazu aktuell in der Auslieferung.

Insgesamt fährt die Hamburger Hochbahn so mit 83 Solo-eCitaro und 27 eCitaro mit Gelenk. Noch 2022 folgen fünf weitere Gelenk- und 68 Solo-Fahrzeuge der Marke. Die Hamburger Hochbahn wird in diesem Zug auch die ersten eCitaro mit den energiereichen NMC3-Batterien für besonders hohe Reichweiten erhalten. Bis dato hat das Unternehmen bereits eCitaro mit NMC1- und NMC2-Akkus im Fuhrpark und auch Modelle mit Festkörperbatterien.

Mirko Sgodda, Leiter Vertrieb, Marketing und Customer Services bei Daimler Buses, zeigt sich stolz: "Die Hochbahn hatte Ende 2018 das erste Serienfahrzeug des eCitaro übernommen. Wenn wir jetzt bereits das 100. Exemplar nach Hamburg ausliefern, ist dies ein klares Zeichen, dass sich der eCitaro bestens in der Praxis bewährt hat." Der Jubiläums-Bus ist laut Hersteller Teil eines Rahmenabkommens mit der Hochbahn über bis zu 530 emissionsfreie Stadtbusse in den Jahren 2021 bis 2025. Die genaue Stückzahl und ihre Verteilung werde während der Laufzeit der Vereinbarung festgelegt.