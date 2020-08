Quantron geht einmal mehr mit ambitionierten Plänen an die Öffentlichkeit. Vorstand Andreas Haller skizzierte in einer Pressekonferenz in Frankfurt am Main seine Brennstoffzellen-Offensive – und den Börsengang.

Elektrifizierung von A bis Z – so lässt sich das Angebot wohl am besten beschreiben, das Andreas Haller mit seiner Quantron AG auf die Räder stellen will. Als Anbieter der gesamten Palette an elektrifizierten Nutzfahrzeugen vom Transporter über den Lkw bis zum Bus will er künftig auftreten. Dazu Interessenten die passende Finanzierung über eine eigene Bank servieren; inklusive zugeschnittener Versicherungen über eine ebenfalls eigene Gesellschaft. Die Q-Bank und die Q-Versicherung sollen Quantron flankieren, und Q-as a Service soll den Kunden die Umstellung auf die E-Mobilität zudem maximal einfach machen.

8.000 Fahrzeuge pro Jahr - auf Wunsch mit Fahrer

Die Analyse des Status quo, die Errichtung der Infrastruktur, die Unterstützung bei der Beantragung von Fördergeldern, die Bereitstellung der Fahrzeuge und dann auch noch der Fahrer: All das will Haller bei Bedarf für seine Kunden leisten. Und ihnen am Ende nur eine Rechnung auf Basis der verbrauchten Kilowattstunden vorlegen.

Wie überzeugt der Vorstand vom Erfolg dieses Modells ist, zeigt sein Businessplan: 2025 will Haller mit Quantron 1,2 Milliarden Euro umsetzen. "Als einziger Full-Range-Anbieter und durch unsere strategischen Partnerschaften, sowohl im Bereich der E-Mobilität als auch im reinen Batteriebusiness, in Verbindung mit unserem europaweiten Servicenetzwerk sehen wir uns als Marktführer in diesem Bereich", so der Quantron-Vorstand. Eine Produktionskapazität von 8.000 Fahrzeugen pro Jahr fasst er ins Auge – und will dabei nicht nur am Stammsitz in Augsburg, sondern auch in Microfactorys direkt an dem Ort, von dem die Nachfrage ausgeht, fertigen. Bis Ende 2021 will Haller zudem an die Börse gehen. Anfragen, wie man in seinem Unternehmen investieren könne, lägen zur Genüge vor.