Die Daimler-Tochter Fuso hat mit dem eCanter SensorCollect einen batterieelektrischen Konzept-Truck präsentiert, der per Fernsteuerung bedient werden kann. Ziel ist es, die Müllentsorgung noch effizienter darzustellen.

Mit einem an den Unterarm geklemmten Touchscreen-Gerät will die Daimler-Tochter Fuso die kommunale Müllentsorgung revolutionieren: Über diese Art Fernsteuerung nämlich lässt sich der neueste Konzept-Truck der Marke, der Fuso eCanter SensorCollect mit Müllsammel-Aufbau, bedienen. Einen Fahrer im Auto benötigt der batterieelektrische Leicht-Lkw damit also nicht.

Vielmehr ist der Fuso mit Lidar, Ultraschallsensoren und hochpräzisem GPS selbstständig in der Lage, Personen und Objekte zu erkennen und entsprechend auszuweichen. Auf Wunsch kann er so seiner Fernsteuerung automatisiert folgen. Diese Funktionalitäten sollen laut Hersteller letztlich dabei helfen, die Effizienz der kommunalen Müllentsorgung zu steigern.

Über 160 Fuso eCanter auf der Straße

"Innovation ist eine der Hauptsäulen der Forschung und Entwicklung bei Fuso, denn sie ist für die langfristige Marktführerschaft entscheidend", so Aydogan Cakmaz, Senior Vice President und Head of Product Engineering bei Fuso. Man werde weiterhin innovative Produkte entwickeln, um mit fortschrittlichen Technologien die Bedürfnisse der Kunden und der Gesellschaft zu erfüllen.

In Bezug auf den schon in Serie laufenden Fuso eCanter mit vollelektrischem Antrieb spricht Daimler Trucks von bis dato mehr als 160 Fahrzeugen im Kundeneinsatz. Die Fahrzeuge seien in Japan, Europa und den USA unterwegs.