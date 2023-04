Grupo Bimbo fährt Scania 25P E-Lkw für Lateinamerika

Langsam, aber stetig rollen Elektro-Lkw auf die Straßen der ganzen Welt. Scania meldet jetzt den ersten Verkauf von entsprechenden 25P 4x2-Motorwagen in Mexiko.

Der mexikanische Lebensmittel-Gigant Grupo Bimbo steigt in die E-Mobilität ein und ordert gleich sieben vollelektrische Scania 25P 4x2-Motorwagen. Grupo Bimbo wird damit die erste Flotte von Scania E-Lkw in Lateinamerika unterhalten. Für Scania stellt der Auftrag gar den ersten Verkauf von E-Lkw in Mexiko dar.

Laut Scania werden die Trucks für Grupo Bimbo im städtischen Verteilerverkehr eingesetzt, der Strom für ihren Antrieb soll zu über 80 Prozent aus erneuerbaren Energien stammen. Die Fahrzeuge würden mit einem Wartungsvertrag übergeben und hätten eine Nutzlast von 11,5 Tonnen. Im Vorfeld hat sich laut Hersteller dazu bereits ein Scania Vorführ-Elektro-Lkw im Dienste von Grupo Bimbo bewährt.

Scania will in Mexiko künftig jedes Jahr einen neuen E-Lkw einführen, bis 2025 soll zehnt Prozent des Produktportfolios elektrisch fahren. Bis 2050 wollen die Schweden dann auch in Mexiko zu 100 Prozent ohne fossile Kraftstoffe auskommen.