Goodyear FIA ETRC 2023 Rennen 2 am Nürburgring

Erste Runde unter gelb, rote Flagge in Runde 9. Das zweite Rennen beim Truck-Grand-Prix hatte es wahrlich in sich.

André Kursim und Lukas Hahn teilen sich die erste Startreihe. Doch der erste Zweikampf bleibt aus. Die erste Runde wird zur zweiten Einführungsrunde unter gelber Flagge gefahren. Schließlich zeigt sich die Eifel am Samstag wieder von ihrer besten Seite – mit nasser Rennstrecke. In Runde zwei folgt dann der „echte“ Start. André Kursim bleibt vorn. Aber Lukas Hahn muss sich Steffi Halm geschlagen geben und kurz danach auch Sascha Lenz. Doch der Druck auf den jungen Hahn bleibt hoch. Denn direkt hinter ihm sitzt Antonio Albacete, der seinerseits erst von Norbert Kiss kassiert und danach von Jochen Hahn beharkt wird. In Runde zwei sitzt Kiss schon Lukas Hahn im Nacken. Als nächste nimmt Kiss Steffi Halm ins Visier.

Dichte Spitzengruppe

Gleichzeitig bleibt die Spitzengruppe Kursim/Lenz/Halm dicht beieinander. Ende Start Ziel startet Sascha Lenz einen Angriff auf der Außenbahn, den Kursim aber zunächst abwehrt. In der Mercedes-Arena hat Lenz aber die bessere Linie und schnappt sich den Iveco-Piloten.

Goodyear FIA ETRC 2023 Rennen 1 am Nürburgring

Kiss prescht durch nach vorn

Und da ist Kiss! Er hat nicht nur aufgeschlossen, sondern überholt in einem echten Husarenstück in Kurve 7 und 8 Kiss und Halm. Auf der Zielgeraden hat er den Rückstand auf Lenz bereits egalisiert und klebt ihm in der Mercedes-Arena schon am Heck. Der Ungar fährt wieder wie in einer anderen Liga. Denn schon vor der Kurzanbindung macht er den Sack zu und fährt nur in dieser halben Runde 2,3 Sekunden Vorsprung heraus.

Jochen Hahn fällt weit zurück

Nach diesen packenden Minuten mag man den Augen nicht trauen beim Blick auf die Tabelle. Jochen Hahn trägt es in Kurve 1 nach Start Ziel weit nach außen und auf den letzten Rang. Doch die Aufholjagd beginnt sofort. In derselben Runde holt er bereits kräftig auf, fällt aber direkt wieder zurück. Vor allem in Kurve 1 wirkt der alte Hase, als fahre er auf rohen Eiern. Ebenfalls nicht so gut läuft es für José Rodrigues. Erst beißt er sich in Runde 6 auf der Start Ziel an Erwin Kleinnagelvoort die Zähne aus – rechts angetäuscht, links angetäuscht – dann geht ihm in Kurve 1 die Strecke aus und er fällt zurück.

Plötzlich werden die Trucks schlagartig langsamer. Rote Flagge! Abbruch in Runde 9.

Die Top Ten in Rennen 2: