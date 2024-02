Girteka-CEO Mindaugas Paulauskas on Tour Das Leben als Trucker erfahren

Die groß angelegte Kampagne zu Fahrergewinnung geht weiter: Diesmal steigt Girteka-CEO Mindaugas Paulauskas selbst in den Lkw und geht auf Tour. In seinem Video-Tagebuch sind seine Erfahrungen festgehalten.

Wie sieht ein typischer Tag im Leben eines Lkw-Fahrers aus? Girteka-Chef Mindaugas Paulauskas, will’s wissen und steigt dazu selbst „auf den Bock“. Mit Blick auf die vorangegangenen PR-trächtigen Aktionen aber vermutlich auch deshalb, um Werbung den Job als Berufskraftfahrer beim litauischen Großflottenbetreiber zu machen.

Girteka beschäftigt rund 12.500 Lkw-Fahrer

Die Girteka-Gruppe beschäftigt derzeit mehr als 12.500 Fahrer, „die das Rückgrat unserer Geschäftstätigkeit bilden“, heißt es seitens des Unternehmens. Trotz seiner langjährigen Erfahrung in der Transportlogistik und sein Wissen mit Blick auf die täglichen Herausforderungen in der Lieferkette habe sich Paulauskas dazu entschieden, jeden Aspekt der Arbeit seiner Kollegen außerhalb des Büros persönlich zu erleben. „Viele von uns in der Logistik kennen die Herausforderungen, mit denen Lkw-Fahrer konfrontiert sind. Aber was ist Wissen ohne Praxis?“, so der Girteka-CEO. Er wolle daher den Lebensstil der Lkw-erfahren – von der vom Parken über die Ladungssicherung bis hin zur Nutzung digitaler Tools.

Girteka-CEO ist zwei Wochen als Lkw-Fahrer unterwegs

Um das buchstäblich zu erfahren, ist Paulauskas zwei Wochen auf Tour – jetzt noch bis 7. März 2024. Mit von der Partie ist Sergey Kovalev, ein erfahrener Lkw-Fahrer mit mehr als 20 Jahren Erfahrung. Die beiden fahren von Šiauliai in Litauen durch die kurvenreichen Straßen Norwegens und dann in Richtung Südeuropa. Der Abschluss der Reise liegt in Italien, von wo aus es wieder nach Litauen zurückgeht. Seine Erfahrungen hält der Girteka-Chef in einer Art Video-Tagebuch fest. Darüber hinaus postet das Unternehmen das Ganze auch in den firmeneigenen Social-Media-Kanälen Facebook, Youtube und Instagram.

