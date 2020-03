Die Helden der Corona-Krise sind neben Mitarbeitern in der Pflege auch die Beschäftigten in Supermärkten und in der Logistik. Ihre Branchen sind systemrelevant, also für die Versorgung der Menschen und ihre Gesundheit unentbehrlich. Ihr besonderer Einsatz verdient Anerkennung – davon sind die Bundestagsabgeordneten der CDU-Landesgruppe Baden-Württemberg überzeugt.

Trotz widriger Bedingungen im Einsatz

Die Parlamentarier schlagen vor, dass Arbeitgeber sich bei ihren Mitarbeitern auch finanziell erkenntlich zeigen können – und wollen den Weg frei machen, dass eine solche Prämie bis zu einer bestimmten Höhe steuerfrei bleibt. „Es ist wichtig und richtig, sich um die Menschen zu kümmern, die existenzielle Sorgen haben“, sagt der CDU-Abgeordnete aus dem Wahlkreis Nürtingen, Michael Hennrich gegenüber der Fachzeitschrift trans aktuell.

Foto: Büro Hennrich Der CDU-Abgeordnete Michael Hennrich egt eine Prämie für Menschen an, die zurzeit Übermenschliches leisten.

„Wir müssen uns aber auch für die Menschen einsetzen, die trotz widriger Bedingungen ihre Mann und ihre Frau stehen“, sagt er. „Logistikmitarbeiter gehören dazu. Lkw-Fahrer müssen in diesen Tagen stundenlang an den Grenzen warten und tragen ihren Teil dazu bei, dass Supermärkte beliefert werden und Arzneimittel zu den Apotheken kommen.“

Prämie darf kein Gehaltsbestandteil sein

Die Arbeitgeber müssen jedoch mitspielen. Sie sollten nach dem Dafürhalten von Hennrich selbst über eine mögliche Prämie und ihre Höhe entscheiden können. „Die Steuerfreiheit sollte bis zu einer Grenze von 1.000 Euro möglich sein“, schlägt Hennrich vor, auf den der Vorschlag zurückgeht. Voraussetzung für ihn ist aber, dass es sich bei der Prämie nicht um ein Gehaltsbestandteil handelt, sie also als Einmalzahlung on top kommt.

„Wer jetzt unser Gemeinwesen am Laufen hält, soll hierfür einen Danke-Bonus erhalten“, erklären die fünf baden-württembergischen CDU-Abgeordneten Olav Gutting, Michael Hennrich, Andreas Jung, Karin Maag und Peter Weiß. Ein ähnliches Modell habe sich schon in Frankreich bewährt. Michael Hennrich, Obmann im Gesundheitsausschuss des Bundestags, geht davon aus, dass es keine größeren Einwände gegen den Vorschlag gibt und die Initiative relativ schnell umgesetzt werden kann. „Die Umsetzung dürfte in dem Fall das kleinste Problem sein, da der Vorschlag auf große Zustimmung stößt“, sagt er.