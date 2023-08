Ford und Ballard entwickeln F-Max mit Brennstoffzelle

Ford Trucks geht mit Ballard-Brennstoffzellen in die Entwicklung eines F-Max mit Wasserstoff-Antrieb. Doch auch am Wasserstoff-Verbrennungsmotor forscht der Hersteller weiter. Die Details.

Im Rahmen des Horizon Europe Zefes-Projekts der EU wird Ford Trucks mithilfe einer Brennstoffzelle von Ballard Power Systems einen F-Max mit Wasserstoff-Antrieb entwickeln. Die Partner haben hierfür eine Absichtserklärung über die Lieferung von zwei FCmove-XD-Brennstoffzellen mit je 120 kW unterschrieben.

Noch 2023 soll das System in der Entwicklung von Ford Trucks in der Türkei in Empfang genommen werden. Dort soll im Anschluss der erste F-Max mit Ballard-Antrieb entstehen, der laut der Pläne des Herstellers ab 2025 im europäischen Ten-T-Korridor in die Erprobung gehen wird. Nebenbei testet Ford Trucks laut eigener Angaben aber auch am Wasserstoff-Verbrennungsmotor. Erste Start- und Zündvorgänge eines vom Hersteller selbst entwickelten Einzylinder-Forschungsmotor seien bereits erfolgreich durchgeführt worden, heißt es.

Ford Trucks will im Zuge seiner Generation-F-Strategie mit emissionsfreien, vernetzten und autonomen Technologien einen "bedeutenden Wandel" bei schweren Nutzfahrzeugen anführen. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, die Produktion schwerer Nutzfahrzeuge bis 2040 emissionsfrei zu gestalten.