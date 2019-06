Ab Freitag trifft sich rund um den Autohof Geiselwind an der A3 zwischen Würzburg und Erlangen wieder die deutsche Supertruck-Szene. Infos zu Anmeldung, Musikprogramm etc. findet Ihr hier. Auch das FERNFAHRER-Team ist selbstverständlich wieder am Start: mit Roadshow-Truck (neuer Actros, präsentiert von Mercedes-Benz Roadstars), mit Moderator „Diesel Dieter“, mit Modell- und Zubehörshop sowie, gute Tradition, mit der Country-Band SAWYER, die am Samstag und Sonntag für Stimmung am FERNFAHRER-Stand sorgen wird.

Talk am Truck über die Zusatzbeleuchtung

Am FERNFAHRER-Stand findet am Samstag um 15.00 Uhr auch ein „Talk am Truck“ statt, zum heißdiskutierten Thema „Zusatzbeleuchtung am Lkw“ und den Folgen der Anweisung aus dem baden-württembergischen Verkehrsministerium. Sind dadurch in Zukunft Festivals wie Geiselwind oder der Truck Grand Prix in Gefahr? Darf die Polizei Lkw mit zuviel Licht einfach stillgelegen? Was können Fahrer, Unternehmer und Verbände ausrichten? Darüber diskutiert FERNFAHRER-Autor Jan Bergrath mit dem Fachanwalt für Verkehrsrecht, Matthias Pfitzenmaier, sowie den „Betroffenen“, den Fahrern und Spediteuren.

Gewinnspiel mit Hauptpreis Grammer-Sitz

Nicht nur wegen Live-Musik und Podiumsdiskussion lohnt sich der Besuch am FERNFAHRER-Stand: Neben vergünstigten Abo- und Shop-Angeboten, Lkw-Modellen und Fanartikeln gibt es in diesem Jahr auch ein großes FERNFAHER-Roadshow-Gewinnspiel mit Preisen unserer Partner DEKRA Akademie und Grammer. Hauptpreis ist ein Fahrersitz im Wert von 2.000 Euro.

Foto: Thomas Kueppers

Stündlich ein Herpa-Modell zu gewinnen

Jede volle Stunde verlosen wir von Samstag bis Pfingstmontag über Teilnahmekarten am FERNFAHRER-Stand zudem ein Herpa-Sondermodell: den Supertruck „Herpa Weltgeschichte Nr. 5.1 - Die Dinosaurier“ im Maßstab 1:87, eingebettet in eine Acrylvitrine. Auch das Originalvorbild wird in Geiselwind zu bewundern sein.

Stresstest für die Fahrerkarte

Am Sonntag bietet dann, ebenfalls am FERNFAHRER-Stand, die Rechtsanwaltskanzlei Voigt eine unverbindliche Beratung an, mit Tipps zum Verhalten bei Verkehrskontrollen, Parkplatzproblemen oder zur Bedienung des Digitachos. Unter dem Motto „Aus der Praxis für die Praxis“ können Lkw-Fahrer ihre Fahrerkarte einem „Stresstest“ unterziehen und auslesen lassen.

Autogrammstunden und Diesel Dieters Bonbonregen

Weitere Programmpunkte am FERNFAHRER-Stand sind: Autogrammstunde von „Slow Horses“ am Samstag von 16.00 bis 17.00 Uhr; Autogrammstunde von „Lonnie Dale’s Road Band“ am Sonntag von 15.00 bis 16.00 Uhr; Diesel Dieters berühmter Bonbonregen für Kinder am Samstag, Sonntag und Montag jeweils um 14.00 Uhr; Aktionen und Infos unserer weiteren Roadshow-Partner wie Michelin, Kögel Trailer, Sonax, Kravag und BGL/SVG.