Das russische E-Nutzfahrzeug-Unternehmen Drive Electro will noch 2021 Batterien für E-Busse und komplette E-Lkw in Serie produzieren. Die Reichweite der Verteiler-Trucks: rund 200 Kilometer.

Nach der Premiere des E-Lkw Moskva im September letzten Jahres macht das in Moskau beheimatete E-Nutzfahrzeug-Unternehmen Drive Electro ernst: Noch 2021 sollen Batterien für Elektrobusse sowie E-Lkw in einem eigenen Werk in Serie produziert werden. Die E-Fahrzeuge sollen dabei nicht nur für den russischen Markt, sondern auch für das nicht näher definierte Ausland bestimmt sein.

Pro Jahr will Drive Electro 700 bis 1.000 Batteriepakete für E-Busse und bis zu 1.000 E-Lkw fertigen können. Die neuen Lithium-Titanat-Energiespeicher könnten in nur sechs bis 20 Minuten wiederaufgeladen werden. Laut eigener Angaben hat das Unternehmen dazu schon 400 Batterien für E-Busse in Moskau ausgeliefert.

Neun Tonnen Nutzlast, 200 Kilometer Reichweite

Der erste Prototyp der bald in Serie kommenden E-Lkw fährt aktuell für die Lebensmittelkette Magnit. Das Fahrzeug mit Kühlkoffer ist maximal 110 km/h schnell, seine Reichweite soll bei 200 Kilometern liegen. Die Nutzlast des 4x2-Motorwagens beziffert Drive Electro auf neun Tonnen. Mit Ablauf der Testphase soll Magnit gleich 200 Einheiten des Drive-Electro-Trucks ordern.

Zum Fahrzeug selbst und der passenden Ladestation bietet Drive Electro auch eine Software an, die den Akku aus der Ferne überwacht. Der Hersteller nutzt dieses System demnach ebenfalls, um im Bedarfsfall frühzeitig einen Wartungsbedarf erkennen zu können.