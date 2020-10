Auch in Russland scheint der Trend weg von fossilen Brennstoffen, hin zum Elektroantrieb angekommen: Das russische E-Nutzfahrzeug-Unternehmen Drive Electro, das auch in der Entwicklung von 400 Elektro-Bussen für den ÖPNV in Moskau involviert war, hat hierfür laut eigener Angaben den ersten schweren Elektro-Lkw des Landes ausgeliefert.

Der auf den Namen Moskva getaufte Zweiachser wird demnach in den nächsten sechs bis zwölf Monaten vom Lebensmitteleinzelhändler Magnit erprobt. Der E-Lkw mit Kühlkoffer soll in Moskau verkehren und Güter von der Distributionszentrale des Kunden in Supermärkte transportieren. Ist der Testlauf erfolgreich, will Magnit gleich 200 Einheiten des Drive-Electro-Trucks ordern.

Der Hersteller beziffert die Nutzlast des 4x2-Lkw auf neun Tonnen. Seine Höchstgeschwindigkeit beträgt 110 km/h, die Reichweite soll bei 200 Kilometern liegen. Anschließend sollen die Energiespeicher per Schnellladung mit 380 Volt in nur 20 Minuten mit Strom versorgt werden können, oder aber schonend innerhalb von acht Stunden über Nacht wieder für die nächste Fahrt vorbereitet werden.