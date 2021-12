Wer unzählige Stunden einsam im Lkw-Fahrerhaus verbringt, weiß die Tugend der Gastfreundschaft besonders zu schätzen. Vor wenigen Jahrzehnten galten Raststätten entlang der Autobahn für Pausen und Feierabend als die bevorzugten Anlaufstellen, und noch in den 80er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts war die Zahl der Autohöfe ziemlich begrenzt. Doch Pioniere wie zum Beispiel die Betreiber Toni Strohofer aus Geiselwind, Dieter Kniebaum aus Berg oder Fritz Schneidewindt aus Mellendorf zeigten, dass man den Autobahnraststätten schon damals durchaus etwas entgegenzusetzen hatte.

Dazu kommt, dass der Besuch mancher Raststätten früher noch keineswegs so teuer sein musste. Kaum zu glauben, wie wenig Geld man selbst in den 90er-Jahren für eine leckere Mahlzeit zum Beispiel beidseitig an der Raststätte Seesen an der BAB 7 ausgeben musste. Doch dann verscherbelte der Staat seine Hoheit über die Gastronomiebetriebe entlang der Autobahnen für kleines Geld an private Investoren, und mit deren Hunger nach hohen Profiten war ein günstiges Angebot an Speisen für Berufskraftfahrer meist nicht mehr darstellbar.

Dichtes Netz an Autohöfen mit deutlichen Qualitätsunterschieden

Gleichzeitig eröffnete ein weiterer Autohof nach dem anderen; heutzutage wird die Bundesrepublik von einem dichten Netz solcher Anlaufstellen jenseits der Autobahn überzogen. Auch im europäischen Ausland hat die Zahl enorm zugenommen. Die FERNFAHRER Truck Stops App, die gerade ihr zehnjähriges Bestehen verzeichnet, listet insgesamt weit über 800 davon in 28 Ländern auf, darüber hinaus kommen ständig neue Gastronomie- und Servicebetriebe mit vernünftigen Lastwagenparkplätzen dazu.

Doch die Qualitätsunterschiede sind enorm. Während es manchen Wirten gelingt, ihren Besuchern ein angenehmes Rasterlebnis und schmackhaftes Essen zu bieten, wirken andere Autohöfe so lieblos bewirtschaftet, dass nur die ausufernde Not an Lkw-Parkplätzen oder die an die jeweiligen Tankkarten gebundenen Fernfahrer ihnen noch Kundschaft auf den Hof spülen. Nicht jeder Betreiber kommt gut klar mit dem Spannungsfeld zwischen übergeordneten Mineralölgesellschaften, hohen Renditeerwartungen der Investoren und den Ansprüchen ihrer mobilen Gäste. Man liest im Internet viel von überteuerten Parkgebühren, schlechtem Essen, grantigem Personal und schmutzigen Duschen. Gerade für unerfahrene Lkw-Fahrer oder für solche, die ständig auf wechselnden Routen unterwegs sind, ist es ziemlich schwierig, da die richtigen Anlaufstellen zu finden. Unsere Truck Stops App, die schon über 150.000-mal heruntergeladen wurde, bietet da eine wertvolle Hilfe. Man kann mit ihr die besuchswürdigen Autohöfe finden, aber auch aktiv mit Lob und Kritik an der Bewertung teilnehmen.

Daraus wiederum hat sich eine Rangliste derjenigen Autohöfe entwickelt, deren Service- und Speisenangebot ganz besonders empfehlenswert ist. Und 2015 haben wir daraus eine offizielle Wahl der Besten geschaffen. Sicher kann man seine Gastronomie auch mit fix aufgewärmten und zusammengerührten Gerichten aus Kühltruhen und Pulverpackungen betreiben. Doch besonders die Fernfahrer, die oft lange Zeit fern der Heimat verbringen, wissen mit Liebe und frischen Zutaten zubereitete Mahlzeiten sehr zu schätzen.

Bergler-Autohof Neuhaus bietet frisch zubereitete Mahlzeiten

Ein herausragendes Beispiel dafür ist der schon als Seriensieger zu bezeichnende Bergler-Autohof Neuhaus in Windischeschenbach, an der Anschlussstelle 20 der BAB 93 gelegen. Schon zum vierten Mal dürfen sich die Oberpfälzer Gastgeber über den Sieg bei unserer Wahl zum besten Autohof des Jahres freuen. Zuvor waren sie schon zweimal Zweiter – insgesamt eine höchst eindrucksvolle Bilanz.

Vor einem Jahrzehnt eröffnet, musste sich dieser Truckstop gegen mehrere Autohöfe entlang der Strecke sowie eine nahe gelegene, noch relativ junge Raststätte behaupten. Das war nicht immer einfach, denn die A 93 verzeichnet nur einen Bruchteil des Lkw-Verkehrs, wie er entlang der einstellig nummerierten Bundesautobahnen herrscht. Der scheidende Betriebsleiter Reinhard Kastner, dessen Posten bald Johannes Reger übernehmen wird, freut sich umso mehr über die Anerkennung.

Geschäftsführer Gerhard Bergler, dessen Familie schon länger einen großen Mineralölhandel und ein Entsorgungsunternehmen betreibt, hatte sich vor dem Bau des Autohofs viele Gedanken über die Planung gemacht. Tankshop, Subway-Sandwiches und Restaurant sind in einem zentralen Gebäude untergebracht. Ein Ritterturm, der einer nahe gelegenen Festung nachempfunden ist und als Aussichtsplattform dient, verleiht dem Gebäudekomplex seinen besonderen Charakter.

Eine große Kegelbahn im Untergeschoss leidet derzeit unter den Pandemie-Einschränkungen, und die Eisdiele ergänzt in der warmen Jahreszeit das Serviceangebot. Es gibt nur drei Duschen; doch man darf sie für das bemerkenswert günstige Entgelt von einem Euro nutzen. Als freie Tankstelle kann der Kraftstoffpreis von den Betreibern in Eigenverantwortung festgelegt werden. Neben der eigenen Kundenkarte werden auch die von DKV, Uta und Tankpool24 akzeptiert.

Betankungsanlage für LNG

Der wachsenden Nachfrage nach Gas als Lkw-Treibstoff trägt neuerdings eine Betankungsanlage für LNG auf der Rückseite des Gebäudes Rechnung. Für die Reinigung des Lastwagens steht eine Selbstbedienungswaschanlage bereit. Der Parkplatz nimmt mindestens 75 Lastzüge auf. Dafür wird eine Parkgebühr von zehn Euro fällig, die im Restaurant voll auf den Verzehr anrechenbar ist. "Einfach, schnell und schmackhaft soll unser Essen sein", beschreibt Reinhard Kastner die Küche, "und bei uns wird es noch von einer freundlichen Bedienung an den Tisch gebracht." Damit und mit den fairen Preisen hat sich der Bergler-Autohof eine beträchtliche Stammkundschaft und unsere erneute Auszeichnung redlich verdient.

Mancher Autohofbetreiber behauptet, solche Anlagen seien heutzutage kaum noch wirtschaftlich zu führen, erst recht nicht mit frischer Küche. Doch nicht nur Bergler, sondern auch die anderen Truckstops auf unserer Liste der Besten beweisen tagtäglich das Gegenteil. Noch ein kleiner Hinweis zur rechts abgebildeten Gesamtwertung: Der Shell-Autohof Berg und die nahe gelegene Berghütte, die unabhängig voneinander bewirtschaftet werden und jeweils eigene Lkw-Parkplätze haben, sind in der App mittlerweile getrennt aufgeführt, um Verwechslungen zu vermeiden. Wir sind gespannt, wer 2022 zu den Besten gehört!

