Wer sein Fuhrpark­management effizient gestalten will, kommt an einer modernen Tele­matik nicht vorbei. Eine Vielzahl an Angeboten ist am Markt. Doch welche sind die besten Lösungen? Das will der ETM Verlag wissen und lobt darum den Deutschen Telematik Preis 2020 aus. Um den aktuellen Entwicklungen Rechnung zu tragen, wurde bei der nunmehr dritten Auflage erneut am Konzept gefeilt.

Deutscher Telematik Preis 2020 – die Kategorien

Ortung/Tracking

Fahrzeugtechnik

Fahrermanagement

Trailer- und Wechselbrückentechnik

Tachographen-Management

Transportmanagement

Asset-Management

Transportlogistik-Ökosysteme

Die kompletten Teilnahmeunterlagen können Sie am Ende dieses Artikels herunterladen. Die Einreichung erfolgt dann über die Seite: www.eurotransport.de/dtp-anmeldung

Anmeldeschluss ist Montag, 15. April 2019. Alle weiteren Informationen zum Ablauf entnehmen Sie bitte den „Bedingungen für die Teilnahme am Deutschen Telematik Preis 2020“.

Die Experten-Jury setzt sich zusammen aus

Prof. Dr. Heinz-Leo Dudek (DHBW Ravensburg)

Stephan Feitzelmayer (SF Telematik)

Martin Trümper (Dekra)

Andreas Schmidt (BGL)

Holger Bach (ADAC)

Ralf Johanning (TeleTraffic)

Carsten Nallinger (ETM Verlag)

In der ersten Stufe gilt es für die Telematikanbieter, einen je nach Kategorie spezifischen Kriterienkatalog auszufüllen. Dabei geht es um Informationen zu den jeweiligen Eigenschaften und Funktionen der eingereichten Lösungen. Anhand eines von der Jury definierten Punkterasters werden die Systeme dann bewertet. Am Ende dieser ersten Phase entsteht eine Art „Hitparade“ je Preiskategorie.

Der besagte Kriterienkatalog wurde vom Steinbeis-Transferzentrum Telematik (STZ) unter der Federführung von Professor Dudek entwickelt und von der Jury freigegeben. Gleiches gilt für das Bewertungssystem und die Gewichtungsfaktoren für die einzelnen Funktionen und Eigenschaften in den jeweiligen Kategorien. Die drei besten Lösungen je Kategorie werden nach Abschluss dieser ersten Phase für den Deutschen ­Telematik Preis 2020 nominiert.

„Hands-on“-Bewertung

In Stufe 2 erfolgt zunächst eine „Hands-on“-Bewertung einzelner Funktionen sowie der Informa­tionsdarstellung und der Bedienbarkeit der Systeme. Hierzu hat das STZ einen Testablauf entwickelt, etwa das Anlegen eines Geozauns.

Diese Tests finden – je nach Praktikabilität – im Telematiklabor der DHBW in Friedrichshafen oder auf der Messe Transport ­Logis­tic statt. Für die Bewertung kom­plexerer Funktionen und System­eigenschaften, beispielsweise einer Anbindung an ein Transport-­Management-System, werden vom STZ strukturierte Interviews mit je einem Anwender der jeweiligen Systeme, sogenannten Referenzkunden, vorgenommen.

Verleihung beim Zukunftskongress Nutzfahrzeuge

Anhand der erhobenen Daten kürt die Jury den Sieger der jeweiligen Kategorie. Wer sich mit dem Titel „Deutscher Telematik Preis 2020“ schmücken darf, verkündet die Jury am Gala-Abend im Rahmen des Zukunftskongresses Nutzfahrzeuge (19./20. November 2019) in Berlin, der vom ETM Verlag und Dekra veranstaltet wird.

