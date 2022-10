Dekarbonisierung der Langstrecke DB Schenker nutzt eTrailer

DB Schenker unterzeichnete mit der Krone Nutzfahrzeug-Gruppe und Trailer Dynamics eine Kooperationsvereinbarung zum Einsatz von eTrailern im europäischen Landverkehr. Cyrille Bonjean, Executive Vice President Land Transport bei DB Schenker in Europa, sagt: .„Die Kooperation stellt einen weiteren Schritt für die Elektrifizierung des Landverkehrs dar. Es ist für uns essenziell, nach neuen nachhaltigen Lösungen zu suchen, die in unser Tagesgeschäft integrierbar sind. Mit dem eTrailer von Trailer Dynamics gewinnen wir ein weiteres zukunftsträchtiges Modell dazu.“ Wolfgang Janda, Executive Vice President, Head of Network & Linehaul Management bei DB Schenker, ergänzt: „Der Einsatz der eTrailer ermöglicht den vorzeitigen Einstieg in die stufenweise Umstellung zu einer komplett CO2 -freien Flotte und ist aus unserer Sicht keine Übergangstechnologie, sondern wird langfristig fester Bestandteil unserer Nutzfahrzeugflotte sein. Dies ist ein weiterer Schritt in unserem Bestreben, unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und bis 2040 klimaneutral zu werden."

Nachhaltiger und CO 2-ärmer

Lkw werden mit dem Einsatz von eTrailern nachhaltiger und CO 2-ärmer. Die elektrifizierten Auflieger von Trailer Dynamics verfügen über einen elektrischen Antriebsstrang, der es ermöglicht, den Antrieb der Sattelzugmaschine zu unterstützen. Eine speziell entwickelte Komponente ermittelt mit Hilfe einer patentierten Sensorik die Fahrdynamik des Gespanns und regelt den eTrailer nach, so dass der eTrailer die Sattelzugmaschine unterstützt, die Sattelzugmaschine jedoch zu keinem Zeitpunkt übersteuert werden kann.

Energie zurückgewinnen

Der elektrische Antriebsstrang ermöglicht beim Bremsvorgang zudem, Energie zurückzugewinnen. Die Antriebssteuerung des eTrailers arbeitet eigenständig. Somit ist keine Schnittstelle zur Zugmaschine notwendig. Des Weiteren sind die Auflieger mit Sattelzugmaschinen aller Hersteller kombinier- und einsetzbar. Die eTrailer unterstützen sowohl Diesel, Gas, Elektro- als auch Wasserstoff-Zugmaschinen. Die Trailer können je nach Bedarf mit Batterien von 300 kWh, 450 kWh oder 600 kWh ausgestattet werden. Damit kann die Reichweite von elektrischen Zugmaschinen je nach Use Case um bis zu 500 km erweitert werden, beziehungsweise der Verbrauch konventioneller Diesel-Sattelzugmaschinen deutlich reduziert werden. Der CO2-Ausstoß lässt sich so um 20-40 Prozent verringern. DB Schenker wird ab 2024 sukzessive diese 2.000 eTrailer nach eigenen Angaben in seinem europäischen Netzwerk ausrollen.

DB Schenker

Der Logistikdienstleister beschäftigt rund 76.100 Mitarbeiter an mehr als 1.850 Standorten in über 130 Länder. Das Unternehmen betreibt Land-, Luft- und Seetransporte und bietet darüber hinaus umfassende Lösungen für Logistik und globales Lieferkettenmanagement aus einer Hand. Im Jahr 2022 feiert DB Schenker sein 150-jähriges Bestehen als Unternehmen. Um sein ehrgeiziges Ziel der Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen, investiert der Logistikdienstleister kontinuierlich in innovative Transportlösungen, erneuerbare Energien und klimaneutrale Produkte für seine Kunden.