Viel Bewegung ist aktuell in der Lkw-Industrie zu sehen, große Veränderungen in immer kürzeren Abständen. DAF aber wollte sich bis dato nicht wirklich hervortun. Klar, der XF war auch zuletzt noch ein solider und bewährter Truck, aber eben ohne tiefgreifende technische Neuerungen. Mit einem Schlag ist das jetzt Geschichte. Der gern als "Fast Follower" betitelte niederländische Lkw-Bauer, er katapultiert sich mit der neuen schweren Fahrzeuggeneration mal eben in die First-Mover-Ecke. Nicht nur mit einem Paukenschlag, gleich mit einem ganzen Heavy-Metal-Feuerwerk.

Die neuen Flaggschiffe: XG und XG+

Die Fahrerhäuser – von denen XG und XG+ neben dem XF als die neuen Flaggschiffe positioniert sind – ziehen sich mehr als je zuvor in die Länge. Der Hintergrund: die im September 2020 aktualisierte EU-Längenbestimmung, mit der schwere Lkw mit "runderen" Designs effizienter und sicherer werden sollen. DAF ist der erste europäische Lkw-Bauer, der diese politische Regelung nutzt und in die Konzeption eines neuen Fahrzeugs überführt. Nichts weniger als einen neuen Standard in Sachen Effizienz, Sicherheit und Komfort wollen die Niederländer damit setzen, über eine Milliarde Euro haben sie laut eigener Aussage in die sieben Jahre lange Entwicklung der neuen Lkw-Generation investiert. Die größte Herausforderung: die Flexibilität zu wahren angesichts der lange Zeit im Detail unklaren Regularien. Unter dem Strich wächst die XF-Front nun um 16 Zentimeter nach vorn, im Vergleich zum aktuellen Space Cab und Super Space Cab reduziert sich die Höhe um 75 Millimeter.

Ein markanter Kühlergrill mit Chrom-Einsätzen lässt die neuen Lkw deswegen aber nicht kleiner wirken, auch die Plakette zur PS-Klasse strahlt Selbstbewusstsein aus. Die Stoßstange wiederum besteht ganz im Sinne der Reparaturfreundlichkeit aus drei Teilen, unter ihr sitzt eine Bodenplatte mit integrierten Windabweisern. Alle Fugen will DAF im Sinne der Aerodynamik optimiert haben, auch die Frontscheibe, die Eckteile und die A-Säulen wurden stromlinienförmiger gestaltet. LED-Skylights im Kabinendach runden das Design dann ab, ebenso wie die schlanken Außenspiegelgehäuse – wenn diese denn geordert werden. DAF nämlich kann nicht nur mit serienmäßigen Voll-LED-Scheinwerfern punkten, auch einklappbare Mirrorcams sind verfügbar.

Neue Kamera-Systeme für alle Außenspiegel

Das Kameraspiegelsystem ersetzt dabei nicht nur die Haupt- und Weitwinkelspiegel, der Eckkameraspiegel macht zudem die Bordstein- und Frontscheibenspiegel überflüssig. Die Features des Systems: automatisches Schwenken in Kurven (um so das Ende des Anhängers im Blick zu behalten), die Einblendung von Infos bezüglich der Fahrzeuglänge und der Abstände zu anderen Verkehrsteilnehmern und das größere Sichtfeld des Eckkameraspiegels, der sein Bild auf ein Display an der A-Säule auf der Beifahrerseite überträgt.

In Kombination mit Luftleitblechen und weiteren Kniffen im Motorraum und am Unterboden will DAF die Aerodynamik der Trucks um satte 19 Prozent verbessert haben. Allein damit soll der Dieselverbrauch um 6,3 Prozent zurückgehen, insgesamt verspricht der Hersteller bis zu minus zehn Prozent. Ein echter Hammer, die laut DAF größte Verbesserung der Kraftstoffeffizienz in der Geschichte des Unternehmens überhaupt. Ein weiterer Eckpfeiler hierfür: die Updates am Antriebstrang.

Top-Motor mit 530 PS und 2.700 Nm

Die Paccar MX-11- und MX-13-Motoren kommen mit neuen Einspritzdüsen, neuem Kopf und neuem Block, die Zylinderdrücke steigen. Auch den Aufbau von Kolben und Laufbuchsen haben die Ingenieure optimiert und neue Turbolader montiert. Neue Kompressoren, Ölpumpen und Lichtmaschinen sollen die Verluste zurückfahren. Und: Das Abgasnachbehandlungssystem wurde neu gedacht, die Wege verkürzt und die Abkühlung der Abgase somit reduziert. Auch mit Hilfe von Over-the-Air-Updates für den Motor und das Abgasnachbehandlungssystem, das Fahrzeug-ECU, das Central Security Gateway (CSG) und DAF Connect soll das in Bezug auf den Verbrauch bis zu drei Prozent bringen. Daneben profitiert das Drehmoment: Je nach Version stehen nun 50 oder 100 Nm mehr an im höchsten Gang, die Leistungsspitze mit 530 PS liefert so bis zu 2.700 Nm. Das maximale Drehmoment liegt im Falle der MX-13-Diesel zudem schon ab 900 Touren an, die Motorbremse wiederum stemmt sich ebenfalls mit bis zu 20 Prozent mehr Drehmoment bei niedrigeren Drehzahlen gegen den Vortrieb.

Flexible Aufhängung für schwere Crashs

Dazu gesellen sich ein bis 15 Kilo niedrigeres Gewicht und eine Ausweitung der Wartungsintervalle auf bis zu 12 Monate / 200.000 Kilometer. Dem serienmäßigen ZF TraXon-Getriebe spricht DAF außerdem verbesserte vorausschauende Funktionen zu, den neuen Bremssätteln weniger Reibungsverluste und den Hinterachsen mittels ihres kleineren Ölvolumens und neuer Ritzellager eine gesteigerte Effizienz. Mit der Verwendung von leichtem, hochfestem Stahl für die Kabinenstruktur und einem neuen Fahrgestell will DAF wiederum auf der Waage und in Bezug auf den Fahrkomfort gewinnen. Für den neuen XF rufen die Niederländer 6.912 Kilogramm auf, was einem Rückgang um 150 bis 200 Kilo entsprechen soll.

Die neue, leichte Rohkarosserie ist außerdem mit stoßabsorbierenden Crashboxen an der Trennwand zum Fahrerhaus und Knautschzonen in der Fahrerhaus-Rückseite ausstaffiert. Mit dem Programmed Cab Displacement System (ProCaDis) verschiebt sich das Fahrerhaus auf dem Fahrgestell im Falle eines Unfalls zudem um bis zu 400 Millimeter, womit die Struktur des Fahrerhauses erhalten bleiben soll. In Sachen aktive Sicherheit fährt DAF einen Spurhalteassistenten auf, einen Notbremsassistenten mit nicht näher definiertem Funktionsumfang sowie einen Abbiegeassistenten. Auch eine elektronische Feststellbremse wird gegen Aufpreis Einzug halten.

Digitale Instrumente, elektrisch verstellbares Relax-Bett

Damit zurück zum eigentlichen Arbeitsplatz: Hier macht sich hinter dem neuen Multifunktionslenkrad serienmäßig ein digitales 12-Zoll-Kombiinstrument mit zwei wählbaren Ansichten breit, rechts davon findet sich optional ein 10-Zoll-Multimedia Touchscreen. Weiterhin Teil des Armaturenbretts bleibt der ausziehbare Tisch, der nochmals an Größe gewonnen hat. Fahrer- und Beifahrersitz können auf Wunsch gedreht, die Sitzfläche des Beifahrersitzes hochgeklappt werden. Das verbessert mit der niedrigen unteren Fensterlinie und dem optionalen Sichtfenster in der Beifahrertür die Sicht erheblich.

Wer genug gesehen hat, der kann es sich auf einer 2,22 Meter langen Liegefläche bequem machen, in der Breite misst diese im XG und XG+ zudem mindestens 800 Millimeter. Drei Varianten hat DAF im Angebot: So ist neben einem mechanisch verstellbaren Kopfteil auch das elektrisch verstellbare Relax-Bett zu haben. Dazu gesellen sich die Voll-LED-Beleuchtung und ein Schalterfeld, mit dem auch das Kameraspiegelsystem angesteuert werden kann oder eine Panikfunktion aktiviert, die Hupe und Warnblinkanlage in Action versetzt. Unter dem Bett montiert DAF ein oder zwei Schubladen beziehungsweise ein oder zwei Kühlschränke. Die Außenstaufächer verfügen dazu über große, nach oben öffnende Klappen. Dem XG+ vorbehalten ist eine voll integrierte Standklimaanlage.

XG und XG+: Plus 33 Zentimeter nach hinten

Die Stehhöhe im neuen XF gibt DAF mit circa 1,9 bis 2,08 Meter an, was damit zusammenhängt, dass die neuen schweren Lkw weiterhin allesamt über drei Stufen zu erreichen und mit einem mittelhohen Motortunnel versehen sind. Die neuen XG und XG+ mit einem Radstand von vier Metern (XF: 3,8 Meter) wachsen dazu nicht nur nach vorn, sondern auch nach hinten. Zu den zusätzlichen 16 Zentimetern des XF gesellen sich weitere 33 Zentimeter bis zur Kabinenrückwand. Der XG ist dazu 125 Millimeter höher als der XF, der XG+ gar 220. Daraus resultieren Stehhöhen zwischen 1,98 und 2,1 Meter (XG) beziehungsweise bis zu 2,22 Meter (XG+) – und natürlich ein ungeahnt großes Kabineninnenvolumen. 12,5 Kubikmeter sind hier im Maximum möglich, 14 Prozent mehr als mit der bisherigen, ohnehin schon geräumigen Super Space Cab.

Wasserstoff-Verbrenner im Prototyp

Der alte XF aber bleibt neben den neuen Modellen weiter im Programm, ebenso wie der CF. Und das, obwohl die neuen Trucks schon heute offiziell verkauft und ab Oktober in Serie produziert werden. Und obwohl DAF durchaus die Zeichen der Zeit erkannt hat und daher die neue Fahrzeuggeneration schon fit gemacht haben will für batterieelektrische Antriebsstränge, solche mit Brennstoffzelle und auch den H2-Verbrenner. Einen derartigen Prototypen haben die Niederländer sogar bereits aufgebaut. Ein Fakt, die zur Premiere nur in einem Nebensatz Erwähnung findet. Es gibt eben so viel zu erzählen.

Fazit

Mit gleich drei völlig neuen, schweren Lkw startet DAF einen Konter, den in dieser Dimension wohl kaum jemand hat kommen sehen. Das Image des Herstellers bewährter, aber technisch nicht sonderlich aufregender Lkw? Hiermit offiziell Geschichte. Denn auch in Sachen alternative Antriebe scheinen die Niederländer Freunde eines ausgeprägten Understatements zu sein. Ein Prototyp mit einem Wasserstoff-Verbrennungsmotor wird da nur nebenbei erwähnt, es würden ja auch noch fünf, sechs Jahre bis zu einer echten Marktreife vergehen. Da darf man gespannt sein, was die Zukunft bringt – auch wenn man sich für den Moment neben all den Neuheiten in Bezug auf die Kabine auch das ein oder andere, weiter in Richtung automatisiertes Fahren führende Assistenzsystem gewünscht hätte.