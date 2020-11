Ein dreiachsiger Sattelschlepper mit vierachsigem Jumbo-Auflieger ist optisch schon im Serienstandard eine Wucht. Doch für den Autoservice Thiem aus Hildesheim wurde aus einer solchen Kombination ein sehenswerter Werbeträger im ganz individuellen Stil geschaffen. Um den Lkw zu veredeln, bekam Fahrer Sven Schramm freie Hand von seinem Chef Andreas Thiem. Der hat eigentlich nur den Farbton bestimmt.

Vom Mechatroniker zum Lkw-Fahrer

Sven hat den Beruf des Kfz-Mechatronikers gelernt. Bei der Bundeswehr hatte er zusätzlich den Lkw-Führerschein erworben. Seine ersten beruflichen Einsätze waren bei der Rübenkampagne, wenn in kurzer Zeit riesige Mengen des Rohstoffs für Zucker von den Feldern zu den Fabriken geschafft werden müssen. Zurück in die Werkstatt funktionierte für ihn nicht mehr, nachdem er den Duft von Diesel und Fernweh geschnuppert hatte. Stattdessen bildete er sich neben seiner Arbeit zum Kraftverkehrsmeister weiter. Der 34-jährige Chauffeur aus Springe schätzt Eleganz mehr als glitzernde Effekte, und so beschloss er, alles, was an einem schicken Lastwagen üblicherweise metallisch blitzt, in Mattschwarz zu halten. Lediglich das Räderwerk des Sattelzugs schimmert hochglanzpoliert. Vorn sind es Alcoa-Durabrite-Felgen und am Auflieger Edelstahleinsätze von HS-Schoch. Die weitere Veredelung des Äußeren übernahm DAF-Händler Truck Port aus Hannover.