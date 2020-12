Foto: Hurrle Spezial-Transporte Bei Hurrle Spezial-Tranbsporte ist bereits der Iveco S-Way NP als Absetzkipper unterwegs.

Die Verantwortlichen bei Hurrle Spezial-Transporte in Gaggenau bei Baden-Baden geben Gas. In dem Fall sogar wortwörtlich. Denn aktuell stellen die beiden Geschäftsführer Ferdinand und sein Sohn Ingo Hurrle den Fuhrpark auf CNG-Fahrzeuge um. Vier Sattelzugmaschinen und ein Absetzkipper sind bereits im Einsatz. Den Zuschlag erhielt Iveco. Zunächst gab es drei Stralis-NP-Sattelzüge. NP steht dabei für Natural Power und meint in dem Fall Compressed Natural Gas (CNG), was nichts anderes als komprimiertes Erdgas bedeutet. Es folgten ein weiterer Sattelzug sowie der Absetzkipper – diesmal im Gewand des Stralis-Nachfolgers S-Way.

Iveco wirbt mit weniger Verbrauch bei mehr Leistung

Iveco selbst wirbt mit mehr Leistung (plus 15 Prozent) und Drehmoment (plus 18 Prozent) bei zugleich weniger Kraftstoffverbrauch (minus 15 Prozent gegenüber dem Diesel) und längeren Wartungsintervallen (90.000 Kilometer), was sich ebenfalls positiv in der Gesamtbilanz auswirke. Und um potenzielle Kunden zu überzeugen, hat Iveco gleich noch einen TCO-Rechner (Total Cost of Ownership) für den Vergleich der Gesamtkosten auf die Homepage gestellt. Aber halten diese Versprechen der harten Realität eines Entsorgers stand?